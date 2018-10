L'assemblea de compromissaris del Barça aprova el tancament econòmic del curs 2017-2018

El tresorer del Barça, Enric Tombas, ha presentat davant de l'Assembla de socis compromissaris, uns números "rècord" ja que el club ha arribat aquesta temporada als 914 milions en ingressos, prop dels 1000 milions de repte que es marca el club abans que finalitzi el mandat de l'actual junta, el 2021. Uns ingressos condicionats per la marxa de Neymar el curs passat a canvi de 222 milions d'euros al PSG i els posteriors fitxatges de Ousmane Dembélé (105 milions més 40 variables) i Philippe Coutinho (120 milions més 40 en variables). "Si no haguéssim tingut aquest ingrés [la venta de Neymar], els fitxatges haurien estat diferents", ha admès Tombas. "Fem tot el possible per tenir una situació econòmica equilibrada".

Els socis compromissaris aproven la liquidació de l’exercici econòmic 2017/18 per:

✅ 721 vots a favor

❌ 98 en contra

🔲 51en blanc pic.twitter.com/FZZOvjnlUT — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 20 d’octubre de 2018

Per aquesta temporada, el Barça té un pressupost "històric" de 960 milions d'euros. Tombas ha destacat que el repte del club és "seguir generant ingressos per ser competitius i tenir una economia sostenible". La previsió és recaptar 46 milions més del que el Barça va ingressar la temporada passada, però sense els 222 milions –188 nets– que va pagar el PSG per fitxar Neymar. El club preveu percebre 44 milions més que el curs passat en qüestió de drets televisius, que inclou els premis de la Champions, més abundants a partir d'aquest curs; i 93 més per al màrqueting, derivat de la captació de nous patrocinadors i el control de les botigues del club, fins ara explotades per Nike. De fet, Tombas ha destacat que els ingressos per màrqueting (de 299 milions) és un xifra que "ha destacat la prestigiosa revista Forbes". D'altra banda, el curs passat es va incrementar en 150 milions la despesa esportiva per les renovacions i els salaris.

El tresorer blaugrana també ha destacat que el Barça "espera baixar en 4% el cost dels salaris i les amortitzacions sobre els ingressos [ara és d'un 70%, un 9% més que l'any passat]. Recordem, també, que som un club poliesportiu". Tombas també ha admès que el Barça calcula ara el deute segons "els criteris de la FIFA i de la Lliga, com es fa a la Premier League". En aquest punt, destaca que elimina la disposició transitòria que es va incloure el 2013 als estatuts -que acabava precisament a l’exercici 2017/2018- i que regulava progressivament aquesta limitació de deute. Ara, però, l a nova manera com el club compta el deute -utilitzant els criteris de la Lliga i de la UEFA, i no els tradicionals- ja provocava que el deute resultant fos inferior.

Com a conseqüència, actualment el Barça té una capacitat d’endeutament de 380 milions sense infringir els estatuts. Tombas, preguntat per com es limita el deute, ha afirmat que "no hi ha una definició de deute als nostres estatuts". "S'estableix en funció de les instruccions de la Lliga, i aquesta mateixa organització la vàlida", ha explicat.