El Barça no mata el partit i pateix fins al final amb les cueres

El 0-9 de la primera jornada, a la primera volta, potser ha servit de prèvia enganyosa del Barça-Saragossa perquè en el partit que ha tancat la jornada 15 les blaugranes han hagut d'accelerar fins al xiulet final per assegurar-se la victòria que les manté al capdavant de la classificació a la Lliga Iberdrola. Un solitari gol de Vicky Losada, amb un xut preciós que ha enviat a l'escaire, ha donat avantatge a les catalanes al minut 26, però l'equip de Fran Sánchez no ha trobat la manera d'ampliar la renda fins al minut 81.

L'1-0 s'ha allargat amb el pas dels minuts i ha fet planar sobre Sant Joan Despí el fantasma d'una ensopegada. Xuts llunyans, refusos que queden vius a l'àrea petita, centrades, córners… Un munt d'arribades locals que el cuer, el Saragossa, anava traient de la zona d'Esther Sullastres amb fe. Per a les aragoneses, cada mirada al marcador era un estímul i, per a les catalanes, un motiu de nervis, encara que no estiguessin patint al darrere. Fran Sánchez ha hagut de tirar de les habituals, amb l'entrada de Duggan, Bonmatí i Guijarro per sacsejar coses en atac a la recerca d'un segon gol que calmés l'escenari. I, finalment, el 2-0 ha arribat, amb un remat d'Andressa Alves després d'una errada defensiva d'Arene.

Això ha permès que s'afrontessin els últims 10 minuts amb tranquil·litat, sense por de veure escapar dos punts. El triomf tornarà a deixar el liderat en mans del Barça, que segueix empatat a punts amb l'Atlètic.

L'Espanyol perd a Sevilla

Qui no ha pogut sumar és l'Espanyol, que encadena la cinquena jornada consecutiva amb derrota. L'equip blanc-i-blau no ha pogut sumar contra el Betis. Virgy ha avançat el conjunt andalús al minut 27 i Paula Moreno ha sentenciat a cinc minuts del final amb el 2-0 definitiu. L'Espanyol seguirà amb 16 punts, a cinc del descens que marca el Santa Teresa amb 11.