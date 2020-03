"És el moment de fer un esforç": els capitans de les seccions del Barça accepten la rebaixa salarial

Ante Tomic (bàsquet), Víctor Tomàs (handbol), Sergio Lozano (futbol sala) i Aitor Egurrola (hoquei sobre patins), capitans de les seccions professionals del Barça, han fet servir les xarxes socials per dir que han acceptat la retallada salarial proposada pel club blaugrana.

"Aquests dies formem part d'un equip molt més gran que el Barça, i per les persones que guanyem molts diners no és un sacrifici cedir part del sou, en comparació amb la gent que guanya menys i està patint", ha explicat Tomic, capità del Barça de bàsquet. "En moments tan complicats com aquest, en què moltíssimes persones ho estan passant malament de veritat i tenen veritables dificultats per encarar el seu futur a nivell econòmic, crec, a títol personal, que no es pot fer una altra cosa que donar suport al club i ajudar en el que faci falta per superar entre tots un moment tant complicat. Vull deixar clar que el club, amb els seus màxims responsables al cap davant, ha sigut sincer i ha anat sempre de cara expressant la situació real que viu el club i les accions que s'han d'emprendre per tirar endavant. I deixant clar, que son els primers en lamentar una acció com aquesta. També vull que sapigueu que ningú m'ha pressionat per donar el meu ok al club. Volia fer públic el meu pensament per a qui li pugui interessar.", ha escrit Tomàs, capità del Barça d'handbol.

"Estem passant moments molt durs a nivell social i el que veritablement m'importa és que això acabi aviat! El de menys és el nostre, però està clar que si podem ajudar al cub, doncs ajudarem", ha recordat Lozano, capità del Barça de futbol sala. "És el moment de fer un esforç", ha afegit Egurrola, capità del Barça d'hoquei sobre patins.