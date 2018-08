El cas del trasplantament d’Abidal s’obrirà de nou

Precisament els dies que treballa amb més força per tancar el mercat de fitxatges del Barça, Éric Abidal veu com el cas relatiu al seu trasplantament de fetge podria obrir-se de nou. Segons va avançar la Cadena SER i va confirmar l’ARA, el jutjat d’instrucció número 28 de Barcelona estudia reobrir la investigació penal pel trasplantament d’Abidal, futbolista del club en el moment dels fets i actualment membre de la direcció esportiva blaugrana. La jutge del cas, de fet, ja ha permès que es puguin personar en la causa Abidal, l’expresident blaugrana Sandro Rosell i l’Advocacia de l’Estat en representació de l’ONT (Organització Nacional de Trasplantaments).

Tant Abidal com Rosell, a través dels seus advocats, han defensat sempre la seva innocència en un cas originat en la investigació de l’Audiència Nacional a Rosell per blanqueig de capitals, quan van aparèixer converses telefòniques entre Sandro Rosell, quan era president del Barça, i un amic seu anomenat Juanjo, possiblement un treballador del club, en què s’afirmava: “Li hem comprat a Abidal un fetge. I vam vendre que era del cosí, que era del cosí!” Es referien al final amb èxit de l’operació d’Abidal, que es va realitzar al centre BarnaClínic el març del 2011 i que li va permetre al francès tornar a jugar.

Un cop escoltada la conversa, la jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela va obrir una peça separada i la va traslladar a un jutjat d’instrucció de Barcelona, el número 28. La titular del jutjat va practicar un seguit de diligències que “no van permetre definir cap fet il·lícit o penal ni el seu suposat autor o autors”, tot i no prendre declaració a ningú, i, “amb informe favorable de la fiscalia”, es va acordar arxivar les diligències a principis d’aquest 2018. També l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) va tancar en el seu moment una investigació interna que va fer juntament amb l’Hospital Clínic de Barcelona i l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), segons la qual va arribar a la conclusió que tot el procediment de trasplantament havia sigut correcte.

Noves diligències

Però la Fiscalia de l’Estat, després de revisar el cas, hi va apreciar indicis de delictes de tràfic d’òrgans i falsedat documental, especialment després de detectar una discordança de documents sospitosa en el Registre Civil. El 23 de juliol va demanar oficialment reobrir el cas. Analitzada la documentació i pendent de reobrir el cas, la jutge, atesa la seguretat que haurà d’ordenar noves diligències, ja ha comunicat a les parts que s’hi poden personar. Entre les noves diligències hi hauria la possibilitat d’interrogar el donant de l’operació, el cosí d’Abidal, que en el seu moment va declarar: “No vaig veure ni un sol cèntim, només vaig donar el meu òrgan per salvar un familiar”.

En aquest sentit, la fiscalia també vol una anàlisi forense per determinar si el cosí d’Abidal va ser sotmès a una operació per extreure-li part del fetge, ja que inicialment les comissions rogatòries a la justícia francesa no van obtenir resposta.

Tant els advocats de Rosell com els d’Abidal insisteixen en la innocència dels seus clients i apunten “a una campanya de desprestigi” contra Rosell, actualment en presó preventiva -hi porta més de quinze mesos- acusat dels delictes de blanqueig de capital i associació delictiva relacionats amb la venda de drets televisius de partits de la selecció brasilera de futbol. El Barça, que no s’ha personat en el cas, segueix amb preocupació el procés tot i que no s’ha manifestat obertament sobre aquesta possible reobertura. Amb tot, fonts del Barça defensen la innocència de Rosell tot i reconèixer que el cas el van portar personalment l’expresident i el seu entorn.