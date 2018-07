Rosell arriba a Brians 2 el dia que la fiscalia demana per ell 11 anys de presó i 59 milions de multa

Avui dimecres Sandro Rosell ha sigut traslladat a Catalunya i a la presó de Brians 2 s'han aplegat prop d'un centenar de persones per veure'l arribar. I tot just mentre l'autobús de la Guàrdia Civil estava entrant a les instal·lacions, s'ha conegut un escrit en què la Fiscalia de l'Audiència Nacional demana 11 anys de presó, a més d'una multa de 59 milions d'euros per blanqueig de capitals i organització criminal.

"És una barbaritat", s'ha queixat la germana de Rosell, Mariona, que vol parlar-ho amb calma amb els advocats. Present a Brians 2, ha deixat clar que els familiars no estan "contents del tot" perquè volen "la llibertat perquè es pugui defensar com qualsevol persona".

En l'escrit d'acusació, la Fiscalia també reclama 7 anys de presó per a la seva dona, Marta Pineda, i deu per a l'empresari andorrà Joan Besolí. Creu que "al menys des del 2006, van formar una estructura estable, reforçada per vincles d'amistat i parentesc, dedicada al blanqueig de capitals a gran escala", sota la direcció de Rosell.

540x306 Una pancarta a favor de la llibertat de Sandro Rosell, a la presó de Brians / ARA Una pancarta a favor de la llibertat de Sandro Rosell, a la presó de Brians / ARA

La notícia ha sigut comentada pels voltants del centre penitenciari, on s'havien desplegat algunes pancartes de suport i on hi havia els seus familiars i diversos representants del Barça, com els directius Dídac Lee i Pau Vilanova i el membre de l'àrea de la Masia 360, Pere Gratacós.

540x306 Més pancartes Més pancartes

"Dins de la mala notícia que encara estigui tancat, ara pot estar més a prop de les seves famílies i dels seus amics. Podrà preparar millor, no puc dir amb més llibertat, però sí millor aquesta defensa davant la injustícia que està patint", ha comentat Vilanova, que espera que el cas acabi "amb una absolució total" perquè "totes les acusacions que s'han anat fent, s'han anat rebatent". El directiu blaugrana admet que la rebuda, amb un centenar de persones, ha sigut emotiva i "preciosa". "El Sandro té molts amics que, davant de la injustícia, se saben rebelar".

També han parlat els seus familiars. La seva dona Marta Pineda estava "contenta" perquè tenir Rosell a prop "és emocionalment molt gratificant". "Volia donar les gràcies a tots els amics i familiars. Feia dies que ens demanaven què podien fer per ajudar i avui s'han pogut sentir útils per donar calor, ànims i moral al Sandro i al Joan (Besolí, un dels advocats), per fer-los veure que estem pensant en ells. Ha sigut molt emotiu", ha verbalitzat.

540x306 "Sandro, Lleida t'estima" "Sandro, Lleida t'estima"

El cas contra Rosell

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va donar el vistiplau al trasllat de l'expresident blaugrana, que era a Soto del Real en presó provisional des del maig del 2017 acusat de blanquejar 20 milions d'euros procedents de la comercialització dels drets audiovisuals de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF). A més a més, al setembre declararà per un segon cas de possible frau fiscal.

El maig del 2017 Lamela va dictar el processament de Rosell, la seva dona, Marta Pineda, l'advocat andorrà Joan Besolí i tres persones més per considerar que formaven part d'una organització criminal que va ocultar diners desviats de la CBF pel seu expresident Ricardo Teixeira, investigat als Estats Units. Se'ls atribueix el blanqueig de 15 milions de comissions obtingudes per Teixeira dels drets de retransmissió de 24 amistosos de la selecció brasilera i 5 milions més d'un contracte de patrocini amb la marca Nike. Segons la jutge, Rosell es va apropiar almenys de 6,5 milions d'euros de l'operació dels amistosos.

El contracte per aquests partits el va signar el 2006 Teixeira amb una societat àrab domiciliada a les Illes Caiman (International Sports Events) i vinculada al grup saudita Dallah Albaraka Group, dirigit al seu torn pel xeic multimilionari d'aquest país Saleh Kamel.

Segons Lamela, en el contracte "es va imposar a la compradora els pagaments d'uns fons" dels quals es van apropiar Rosell i Teixeira en perjudici de la Confederació Brasilera. Concretament 8.393.328 euros (9,7 milions de dòlars) en el cas de Teixeira i 6.580.000 (7,6) més en el cas de l'expresident del Barça: "En els dos casos sense el coneixement de la CBF i en perjudici seu".

Rosell hauria rebut els 6,5 milions mitjançant cinc transferències fetes entre el novembre del 2010 i el gener del 2011 a comptes a Espanya a nom seu i de la seva dona, provinents de comptes de Suïssa i l'Aràbia Saudita vinculats al xeic.

L'expresident del Barça va declarar a Hisenda que aquests pagaments van ser per la venda el maig del 2011 d'una mercantil propietat seva i de la seva dona (BSM) a una societat al Líban d'un ciutadà libanès amic de Rosell –Shahe Ohanneissian–, però la jutge sosté que en realitat corresponien a les comissions pels amistosos.