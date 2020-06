Les 3 claus del Barça-Atlètic de Madrid

Empat estrany 2-2 entre el Barça i l'Atlètic de Madrid, després d'un autogol de Costa i tres penals. El punt que sumen els blaugranes complica la missió de retallar punts al Reial Madrid en l'objectiu de la Lliga.

Una autopista a la zona de Busquets

L'Atlètic va carregar-se el Barça de Valverde amb contraatacs pel carril central al gener. Era la Supercopa i el camí cap a Ter Stegen va ser un forat immens, una autopista per on els matalassers van cavalcar a plaer. Ahir, d'una altra manera, Simeone va repetir el pla a través de Yannick Carrasco, que va enxampar un grapat de pilotes al primer temps i va destrossar Busquets en carrera.

651x366 Correa connecta amb Yannick Carrasco, que arrenca a córrer i supera la vigilància de Busquets Correa connecta amb Yannick Carrasco, que arrenca a córrer i supera la vigilància de Busquets

651x366 Les conduccions de Carrasco destrossen el Barça per dins Les conduccions de Carrasco destrossen el Barça per dins

Thomas i Llorente s'hi van sumar, i al segon temps, també Correa. En la vigilància, l'equip no va estar bé i va concedir transicions.

651x366 Thomas rep i tira de potència per desfer-se de Busquets Thomas rep i tira de potència per desfer-se de Busquets

651x366 Correa i Carrasco reben a l'esquena i als costats de Busquets Correa i Carrasco reben a l'esquena i als costats de Busquets

Un infiltrat i dos fora del perímetre

L'onze de Setién va sorprendre amb un migcampista extra en un rombe amb Riqui per dins, i Rakitic i Vidal als interiors. Al croat i al xilè els va demanar que rebessin pilotes oberts a la base, ubicats a la diagonal entre el central i el lateral, que se situava a l'alçada de l'última línia de l'Atlètic.

651x366 Rakitic i Vidal, a la base oberts perquè Semedo i Alba avancin (i Riqui, sol per dins) Rakitic i Vidal, a la base oberts perquè Semedo i Alba avancin (i Riqui, sol per dins)

651x366 La posició de Vidal i Rakitic, en línia de passada de Piqué a Semedo La posició de Vidal i Rakitic, en línia de passada de Piqué a Semedo

El dibuix escampava blaugranes fora del perímetre visitant però deixava orfe el centre, sense esglaons ni triangles. La idea era esquivar l'espessor madrilenya i evitar pèrdues, però es va acabar eliminant el joc interior.

651x366 Quatre jugadors en línia a l'eix i dues diagonals de tres fora del perímetre Quatre jugadors en línia a l'eix i dues diagonals de tres fora del perímetre

Sense idees i sense canvis

El partit va anar avançant amb fredor i sense ritme. L'Atlètic anava fent amb ofici, conscient que amb una de clara ja faria. Esperava robar-ne una i encertar, a través de Carrasco com a llançador principal. Les sortides matalasseres anaven castigant el Barça, que ofensivament era incapaç de fer pessigolles als de Simeone. L'estructura ofensiva no s'acabava d'imposar, l'equip estava encallat i sense idees. No es van fer canvis rellevants fins al minut 85 (Ansu) i al 89 (Griezmann), massa poc temps per canviar la inèrcia.