Les 3 claus del Barça-Getafe

Empat sense gols del Barça contra el Getafe al Camp Nou en un partit exigent que reclama una lucidesa ofensiva als blaugranes que, després del desgast del mes de gener, no tenen.

Dividir per trobar passada fora

El Getafe, animat per la titularitat de dos centrals inèdits (Digne i Yerry), ha apujat l'agressivitat defensiva per incomodar el Barça des de la sortida. No s'ha patit gaire per arribar al cercle central, però els problemes sorgien allà, on l'espessor madrilenya feia difícil progressar. Busquets ha ajudat a desencallar el tres contra dos inicial i deixava els centrals amb camí per conduir. S'havia de provocar el salt de l'adversari per alliberar una línia de passada. Jugar a dins era inviable, només hi havia refugi a fora.

540x306 Yerry Mina divideix per obrir passada a Sergi Roberto Yerry Mina divideix per obrir passada a Sergi Roberto

Però un cop a banda, res

Que el Barça actués pels carrils exteriors amb els laterals era la concessió que permetia el Getafe, que tenia preparat l'engranatge per ofegar-lo allà. Defensivament els madrilenys han sigut capaços d'orientar la sortida blaugrana per la dreta, on el Barça veia frustrats la majoria d'atacs per la falta de visió de Yerry Mina i d'espais per als desmarcatges d'Alcácer o Suárez. A Sergi Roberto se li acabaven les opcions, amb Rakitic lluny per vigilar les transicions del Getafe, que anava amenaçant amb continuïtat.

540x306 El Getafe ofega el Barça quan rep el lateral a tres quarts El Getafe ofega el Barça quan rep el lateral a tres quarts

Reactivar els extrems

A la represa, el Barça ha girat la sortida per donar més participació a Digne i, a través d'ell, a Jordi Alba. La posició de Coutinho també ha canviat lleugerament, amb recepcions més d'extrem que d'interior per iniciar la ruta cap al pic de l'àrea, des d'on li agrada xutar. Seguia el 0-0 i Valverde ha mogut més l'onze. Dembélé ha sacsejat la banda dreta amb accions individuals que Alcácer no provava (encara que el francès n'hagi fallat la majoria) i Iniesta ha repensat el triangle a l'esquerra, cosa que ha fet perdre xut als blaugranes però ha empès més enrere el Getafe. L'últim retoc ha sigut Paulinho per afegir remat a l'àrea, en un context de pocs espais, complicadíssim i amb l'equip anant a remolc.