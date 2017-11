Les 3 claus del Juve-Barça

Primer temps molt pla

Era impossible arrencar el partit a Torí sense mirar la banqueta, on s'asseïa Messi. Era la notícia de l'onze i, sense l'argentí, al Barça li va faltar autoestima ofensiva, espurna en zones decisives. Deulofeu arrencava les accions des de la dreta, però s'ajuntava amb Suárez prop dels tres centrals locals. Paulinho, l'altre extra de l'alineació, va recórrer el carril central, des d'on desigualava en la sortida de pilota com a refugi en llarg. Les sacsejades venien per fora, però a Semedo i Digne els va costar aprofundir.

540x306 Posicionament del Barça al primer temps Posicionament del Barça al primer temps

Crear un context favorable

Malgrat el to pla del primer temps, que podia justificar-se pel desig del Barça de protegir-se de les transicions de la Juve i d'actuar amb prudència per no obrir el partit a la potència italiana a l'espai, la segona meitat va ensenyar un equip blaugrana amb més presència a camp contrari. I en aquest context, el Juventus va anar reculant cap a Buffon i va perdre capacitat de rèplica. Valverde va detectar que, des del domini absolut, era l'escenari ideal per treure Messi i trobar lucidesa en l'últim terç de camp.

540x306 El Barça arracona la Juve i troba recuperacions per evitar contraatacs italians El Barça arracona la Juve i troba recuperacions per evitar contraatacs italians

Pacte no escrit per sumar un punt

L'entrada de Messi va alimentar l'ego ofensiu d'un Barça que va començar a rondar un gol que, abans, ni tan sols havia fregat -l'únic xut va ser un remat tou de Deulofeu-. La Juve, veient-se arraconada, va començar una seqüència de canvis defensius (fora Pjanic, Cuadrado i Douglas Costa) per conviure millor sense pilota que van acabar de rebaixar les revolucions del matx. L'últim recurs d'Alba com a peça per agitar a l'extrem esquerre tampoc va alterar un guió que convenia als dos equips. Un punt i classificats.