Les 3 claus del Barça-Leganés

Amb les dificultats esperades, ateses les complicacions que ja s'havien tingut a la primera volta, el Barça ha derrotat el Leganés per 3-1. Messi ha començat a la banqueta i ha acabat tancant el triomf.

La connexió Aleñà-Dembélé

Contra un Leganés replegat en un 5-4-1 d’allò més compacte, el Barça va trobar en els controls orientats d’Aleñà i els dríblings de Dembélé, les principals vies de desequilibri. Cada recepció del del planter entre línies va ser una oportunitat per accelerar l'atac de l'equip, que de vegades s'encallava en els excessius tocs d'Arthur en el canvi d'orientació.

540x306 Aleñà intenta rebre en el quadrat entre línies; Dembélé espera fora Aleñà intenta rebre en el quadrat entre línies; Dembélé espera fora

540x306 Aleñà i Dembélé intenten combinar entre línies Aleñà i Dembélé intenten combinar entre línies

Va faltar un punt de profunditat del francés per obrir una escletxa per a la passada filtrada d'Aleñà, però els eslàloms i les obertures a Roberto ho van compensar.

540x306 Dembélé, sol contra quatre Dembélé, sol contra quatre

Pellegrino activa En Nesyri

Les possibilitats d'èxit del Leganés passaven per les cavalcades d'En Nesyri al contraatac. Pellegrino va ubicar el marroquí a la banda i tenia en Braithwaite un parany per dins per atraure els centrals i alliberar el carril per a la cursa de l'ex del Màlaga.

540x306 En Nesyri amenaça l'espai i aprofita la pujada de Sergi Roberto En Nesyri amenaça l'espai i aprofita la pujada de Sergi Roberto

Després d'un primer temps de poques transicions, el tècnic va moure de banda En Nesyri, que va trobar millor context agafant l'esquena a Jordi Alba.

540x306 En Nesyri canvia de banda i inquieta l'esquena d'Alba En Nesyri canvia de banda i inquieta l'esquena d'Alba

De fet, Valverde va haver de fer entrar Rakitic per Arthur, en part, per reequilibrar el balanç defensiu de l'equip.

Quan fer retocs és delicat

L'1-0 era perillós, i més pel record de Butarque, on el Leganés havia aixecat el marcador. Valverde rumiava els canvis i tenia el luxe de Messi, preparat als deu minuts de la represa, i va semblar que buscava la fórmula de fer conviure el desequilibri de Dembélé i Aleñà pel sector dret amb l'entrada de l'argentí, i no assenyalar Coutinho, discret i intermitent.

540x306 Valverde mou fitxa i passa a un 4-2-3-1, amb Messi d'enllaç Valverde mou fitxa i passa a un 4-2-3-1, amb Messi d'enllaç

I la solució de Valverde va ser un 4-2-3-1 amb els quatre atacants (després, amb Malcom) que ubicava Messi a la mitjapunta per repartir joc. Va liquidar el matx.