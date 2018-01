Les 3 claus del Barça-Llevant

Sense Busquets, doble pivot

L'absència de Busquets ha fet que Valverde estructurés el Barça en un 4-2-3-1, amb Rakitic i Paulinho al doble pivot, Iniesta lleugerament a l'extrem esquerre i Dembélé a la banda dreta. Messi ha voltat les zones de mitjapunta, per darrere de Suárez. Al davant hi ha tingut un Llevant que no ha volgut avançar línies i pressionar l'inici a Ter Stegen, i ha preferit plantar-se en bloc al mig, espessint el joc culer entre línies. Això ha deixat espai a la pujada dels laterals i a l'esquena, amb desmarcatges en ruptura.

540x306 4-2-3-1 del Barça contra el Llevant, que deixa espai a l'esquena 4-2-3-1 del Barça contra el Llevant, que deixa espai a l'esquena

Via directa a porteria per a Messi

El context, o potser les ganes d'estrenar l'any amb bones sensacions, han fet sortir la versió més directa de Messi, beneficiat per l'amplitud que garantien Dembélé o els laterals quan s'incorporaven. Tot i que la primera acció de desequilibri de l'argentí ha sigut enganxat a la banda, tot el perill l'ha sabut crear per dins. Ha fet eslàloms en conducció, driblant i provocant faltes a tots els migcampistes, però també desmarcatges en ruptura, aprofitant-se del forat que deixava el Llevant darrere la defensa.

Controlat, però massa obert

El 2-0 ha donat tranquil·litat al Barça, que se n'ha anat al descans havent generat prou per sentenciar el matx en 45 minuts. L'avantatge, tot i que no era claríssim, li ha permès entrar en el mode de gestió segur, un mode en què ronda la porteria rival al ritme de les genialitats de Messi sense arriscar més del compte. El Llevant, però, lluny de rendir-se i com havia fet a l'inici, s'ha sentit a prop dels punts i ha anat reclamant atenció als centrals amb sortides al contraatac que ha resolt bé Ter Stegen.