Les 3 claus del Barça-PSV

El Barça ha golejat amb claredat el PSV (4-0), tot i que ha hagut d'esperar a l'últim quart d'hora per aclarir la victòria en el debut a la Champions. El partit es pot explicar a partir d'aquestes tres claus.

Les carreres de Lozano

Un dels perills que tenia el partit eren les transicions ofensives del PSV. Assumint que s'hauria de replegar en cada atac del Barça, els contraatacs havien de ser la seva principal arma, i Bergwijn i Lozano van posar-hi de la seva part perquè ho fossin.

540x306 El PSV surt amb un 3 contra 2 El PSV surt amb un 3 contra 2

Amb la contribució incansable de l'omnipresent De Jong, precís en la descàrrega i la interpretació de les accions, els extrems van sortir en més d'una cavalcada. La falta de precisió en el remat van deixar-les en res. En el tram més perillós del segon temps, tampoc van tenir conseqüències. Però el Barça, tot i estar més concentrat que a Valladolid o contra l'Osca, va concedir massa.

540x306 Lozano es despenja i el PSV hi suma un segon element obert al contraatac Lozano es despenja i el PSV hi suma un segon element obert al contraatac

La sintonia de la banda dreta

Un dels forats del PSV era la zona d'Angeliño, que defensa amb tanta energia que se separa del seu central (i més, si està exigit amb un davanter com Suárez) i obre una escletxa temptadora per al Barça. Sobretot, si per allà hi passa Messi. Aquest Messi. L'argentí segueix completant un tàndem especial amb Sergi Roberto, que li entén cada moviment a la perfecció.

540x306 Sergi Roberto i Messi aprofiten la debilitat d'Angeliño en defensa Sergi Roberto i Messi aprofiten la debilitat d'Angeliño en defensa

540x316 Messi rep obert i Sergi Roberto aprofita l'espai que s'obre entre Angeliño i el central Messi rep obert i Sergi Roberto aprofita l'espai que s'obre entre Angeliño i el central

Quan ha pogut fer-li paret, li ha fet o ha corregut a l'espai. I també al revés. Quan Messi ha rebut obert, ell ha anat per dins. Ha sigut un dels grans motors del Barça en atac.

540x306 Messi rep obert i Sergi Roberto avança per dins: 2 contra 1 contra Angeliño Messi rep obert i Sergi Roberto avança per dins: 2 contra 1 contra Angeliño

Gestió de la pilota

Tot i que a estones el PSV ha buscat una pressió alta per ofegar la sortida de Ter Stegen, el Barça ha netejat l'inici de l'atac amb facilitat. Ha aprofitat l'excés de basculació dels holandesos per trobar camins lliures.

540x306 La pressió del PSV allibera un dels laterals (Sergi Roberto) i Ter Stegen ho interpreta bé La pressió del PSV allibera un dels laterals (Sergi Roberto) i Ter Stegen ho interpreta bé

Un cop a camp contrari, la imaginació de Coutinho, que ha buscat associacions constants amb Messi (s'han vist moltes parets en zones interiors), ha accelerat les possessions de l'equip. El dríbling de Dembélé, la mobilitat de Suárez en els últims metres i l'amenaça constant de xut han dinamitzat la fase ofensiva blaugrana.