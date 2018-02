Les 3 claus del Barça-València (Copa)

Aquestes són les 3 claus del Barça-València, amb victòria per la mínima del Barça gràcies a un gol de Suárez al minut 67.

Anul·lar el València

Després de les sensacions d'inestabilitat que havia deixat el duel amb l'Alabès, l'actuació defensiva del Barça contra el València va ser impecable. L'equip xe, un especialista al contraatac, no va poder arribar a les immediacions de Cillessen, perquè l'engranatge blaugrana va ser un mur. L'actuació sobre la pèrdua va ser agressiva, i els jugadors propers al posseïdor de la pilota van activar-se per dificultar el llançament i que no hi hagués camí per connectar amb els puntes, sempre controlats per Piqué i Umtiti.

540x306 Actuació del Barça sobre la pèrdua: contraatac controlat Actuació del Barça sobre la pèrdua: contraatac controlat

Buscar els espais dins el 4-4-2

Contra l'ordre defensiu del València, clavat al darrere en el seu 4-4-2 impenetrable, Valverde va sortir amb Aleix Vidal d'inici. La idea era que algú, a banda de Suárez, amenacés l'última línia valencianista, tant per buscar desmarcatges a l'àrea, com per generar espais i que Messi pogués rebre per dins. Marcelino regalava les bandes al Barça i Alba i Sergi Roberto (tot i que el reusenc va tendir a moure's per dins, quan Aleix s'obria) avançaven, però controlant de reüll el perill dels metres que deixaven enrere.

540x306 El 4-4-2 del València regala les bandes al Barça: Aleix Vidal i Suárez estiren la línia El 4-4-2 del València regala les bandes al Barça: Aleix Vidal i Suárez estiren la línia

La presència d'Aleix Vidal, a més, reclamava atenció defensiva a Gayà, que no podia estar pendent de Sergi Roberto.

540x306 Aleix Vidal fixa Gayà i allibera el carril per a Sergi Roberto Aleix Vidal fixa Gayà i allibera el carril per a Sergi Roberto

Tot i així, el Barça no va ser capaç de produir prou ofensivament i va marxar al descans amb poques (o cap) ocasió clara de gol.

Un pas endavant i més gent dins

L'escenari es va allargar 9 minuts a la represa, però el context ja era un altre. Després del descans, el València va mirar de guanyar metres i va avançar la pressió per no viure replegat al propi camp.

540x306 El València apuja la pressió al segon temps El València apuja la pressió al segon temps

El Barça ho va resoldre bé i tornava al mateix escenari, amb el rival tancat a la frontal. Contra això, Valverde va fer servir Coutinho, que va oferir-se per les zones d'influència de Messi i Iniesta.

540x306 Coutinho entra per ajuntar-se a Messi a tres quarts de camp Coutinho entra per ajuntar-se a Messi a tres quarts de camp

Tot i l'acumulació de gent per dins, l'empenta va acabar esquerdant el València. Mínimament, però suficient.