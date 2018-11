Les 3 claus de l'Inter-Barça

De Milà, el Barça tornarà amb més bones sensacions del que diu el resultat. L’1-1 no va premiar el domini blaugrana, per ocasions i per ritme de joc. El gol d’Icardi va neutralitzar la diana de Malcom.

Guanyar agressivitat en l’atac posicional

Després de la planura ofensiva de Vallecas, el Barça necessitava sacsejar més a camp contrari. Moure’s amb més ferocitat, amb més verticalitat. L’entrada de Dembélé ja era una declaració d’intencions de Valverde, i el francès va provar un parell de desmarcatges i conduccions en les primeres accions.

540x306 Dembélé arrenca amb una conducció contra l'última línia Dembélé arrenca amb una conducció contra l'última línia

El seu dinamisme va estar acompanyat de la versió més profunda de Coutinho i de les habituals exploracions de l’espai de Jordi Alba.

540x306 Coutinho amenaça a l'espai quan Alba rep obert Coutinho amenaça a l'espai quan Alba rep obert

540x306 Coutinho despista el central de l'Inter i Alba trenca a l'espai Coutinho despista el central de l'Inter i Alba trenca a l'espai

Aquesta mirada cap a porteria va desordenar alguns trams del joc però va donar un aire perillós al Barça que va anar estobant l’ímpetu de l’Inter.

Ferir els forats de l’Inter

A banda de matisar els errors més recents, l’equip va sortir amb les idees molt clares del que necessitava fer contra l’Inter. Els de Valverde van ferir els espais més vulnerables dels italians: les zones de xut i l’esquena dels pivots. El Barça va aprofitar la tendència dels centrals de tirar enrere i no saltar sobre qui té pilota, per obrir espais de remat.

540x306 Rakitic prova el xut Rakitic prova el xut

540x306 Coutinho prova el xut Coutinho prova el xut

Coutinho i Rakitic van ser els que més ho van intentar des de fora de l’àrea. A més, l’equip va establir-se bé a camp contrari, amb el trio d’atacants en espais interiors i els laterals ben amunt. L’Inter va patir per tapar aquestes passades i va sentir-se esquerdat cada cop que arriscava en la pressió a dalt.

Una segona part massa oberta

Tot i haver completat 45 minuts d’altíssim nivell, amb una forta pressió a camp contrari i amb moltes ocasions, el Barça no va poder moure el 0-0 fins molt tard.

540x306 Pressió del Barça post pèrdua Pressió del Barça post pèrdua

L’Inter estava dins del partit. Spaletti va ordenar un lleuger replegament per no ser tan dèbil entre línies i després amb l’entrada de Valero per Nainggolan va potenciar la seva gran arma, la sortida de transició.

540x306 Coutinho, Suárez i Dembélé, per rebre entre línies Coutinho, Suárez i Dembélé, per rebre entre línies

Amb Coutinho regalant regats i liderant les transicions (com la del gol de Malcom), es va fregar el 0-1 en diverses arribades. Però quan va arribar, se li va escapar de seguida.