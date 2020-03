Les 3 claus del Madrid-Barça

El Madrid s'endú el clàssic per 2-0, gràcies als gols de Vinicius i Mariano a la segona meitat.

Provocar l’esquerda de Sergio Ramos

El clàssic va aparcar les prudències d'altres grans cites i va destapar-se intens i obert. Barça i Madrid plantejaven pressions altes i els atacs gaudien d'espais. En aquest context, els blaugranes van estar dinàmics al primer temps. La idea principal era desordenar la línia defensiva madridista, traient de zona Sergio Ramos, obsessionat en perseguir Messi. Un cop creat el forat entre Varane i Marcelo, el Barça només havia de tirar algun desmarcatge en ruptura i trepitjar l'àrea. Vidal i Messi van tenir ocasions clares.

651x366 Ramos surt amb Messi i obre un interval que aprofita Arturo Vidal Ramos surt amb Messi i obre un interval que aprofita Arturo Vidal

651x366 Messi trenca a l'espai aprofitant-se de l'atracció de De Jong amb Ramos Messi trenca a l'espai aprofitant-se de l'atracció de De Jong amb Ramos

Un pas endavant per frenar Semedo

Les bones sensacions en l'últim terç aportava confiança al Barça, que va anar trobant-se bé amb la pilota també quan iniciava al seu camp. Ter Stegen trobava en Arthur una via de sortida prou sòlida per dins i l'equip aconseguia activar Semedo per avançar per la dreta. El portuguès se sentia poderós en el seu duel amb Vinicius i Vidal li netejava el camí, emprenyant Marcelo.

651x366 Semedo treu avantatge i surt en carrera Semedo treu avantatge i surt en carrera

651x366 Semedo ajuda a progressar amb una conducció que supera Vinicius Semedo ajuda a progressar amb una conducció que supera Vinicius

Però l'escenari (i l'estat anímic) va canviar radicalment a la represa. Marcelo va apujar la pressió i va impedir les recepcions de Semedo. El Barça va ofegar-se.

651x366 Marcelo, en posició avançada per pressionar la sortida de Semedo Marcelo, en posició avançada per pressionar la sortida de Semedo

Les pèrdues i el ‘show’ de Marcelo

El Madrid va començar a sentir-se fort defensivament, capaç d'anticipar i robar pilotes a camp contrari. Carvajal sorprenia De Jong, Vinicius a Arthur. Sortir jugant va començar a ser massa comprometedor per al Barça, que se sentia inestable i desfet. Els nervis van aparèixer i el Madrid va guanyar poder.

651x366 Vinicius salta a la pressió i roba la pilota a Arthur Vinicius salta a la pressió i roba la pilota a Arthur

651x366 Marcelo, percudint fins a la línia de fons Marcelo, percudint fins a la línia de fons

Sabia que havia sobreviscut al millor moment del Barça. S'obria la seva finestra d'oportunitat. I en aquest tram d'impacte madridista, Marcelo va brillar com només brilla als clàssics. Atacant per l'esquerra, Isco, Vinicius i Benzema van agafar volada i van colpejar.