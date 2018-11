Les 3 claus del Rayo-Barça

En tres minuts, entre el minut 86 i el 89, el Barça va remuntar un partit que se li havia complicat moltíssim contra el Rayo Vallecano. Amb més desig que idees, l’equip blaugrana va evitar l’ensopegada per sortir de Vallecas amb un 2-3 favorable.

No se sacseja prou l’arbre

Als deu minuts el Barça ja tenia el marcador a favor. No havia generat suficient per anar per davant i això, potser, va trair l’equip. Va sentir que el partit ja estava fet. L’equip tenia la pilota i la tenia còmodament, sense pressió que posés en problemes al posseïdor ni amenaça del Rayo al contraatac. La mobilitat inicial de Rafinha i Coutinho, alternant desmarcatges en ruptura amb recepcions entre línies, va desaparèixer, Jordi Alba va deixar de pujar còmodament, i el joc es va tornar pla i previsible.

540x306 Rafinha amenaça amb una ruptura que desordena la defensa del Rayo Rafinha amenaça amb una ruptura que desordena la defensa del Rayo

540x306 Coutinho la demana en zones interiors però no rep pilota Coutinho la demana en zones interiors però no rep pilota

540x306 Coutinho fixa el lateral i obre la via a Jordi Alba Coutinho fixa el lateral i obre la via a Jordi Alba

El Rayo va guanyant metres

Ningú es va adonar que l’horitzontalitat (exagerada amb la posició en línia d’Arthur, Busquets i Rakitic) estava traient-li profunditat a l’equip.

540x306 Excepte Suárez, cap jugador del Barça se situa entre les línies del Rayo Excepte Suárez, cap jugador del Barça se situa entre les línies del Rayo

El joc començava a baixar metres i el Rayo anava respirant. Els madrilenys van aprofitar cada passada enrere per apujar el bloc i cada inici de Ter Stegen per pressionar i situar-se a camp contrari. L’atreviment vallecà va acabar menjant-se la passivitat culer.

540x306 El Rayo pressiona amb 3-4 i colla el Barça en la seva sortida El Rayo pressiona amb 3-4 i colla el Barça en la seva sortida

540x306 El Rayo aconsegueix acumular molts efectius a camp contrari El Rayo aconsegueix acumular molts efectius a camp contrari

Millor gestió de la pilota del Rayo

El Rayo va merèixer l’1-1 abans del descans i, probablement, capgirar el resultat a la segona meitat. Els madrilenys van insistir en el seu pla habitual, encara que a la taula estiguessin necessitats. Van mirar d’atacar a través de la pilota, sortint des del darrere i acumulant efectius a camp blaugrana.

540x306 El Rayo intenta iniciar el joc des del darrere El Rayo intenta iniciar el joc des del darrere

El Barça no va retocar els errors del primer temps i va acabar atacant a través de centrades a l’àrea, on va trobar-se un Rayo tou.