La directiva retira la votació de l'escut abans de perdre-la

La negativa dels compromissaris a donar el vistiplau a la reforma de l'escut ha forçat la directiva del Barça a treure la votació de l'ordre del dia. Ho ha decidit el president Josep Maria Bartomeu després de comprovar en el torn de precs i preguntes que els socis estaven disposats a votar que no.

La decisió ha generat controvèrsia i alguns compromissaris han protestat amb els crits de "volem votar" i "directiva dimissió". Bartomeu, que ha pres novament la paraula, ha dit que iniciarien "un procés de reflexió" i no ha descartat la possibilitat de fer un referèndum, tal com havien demanat alguns socis.

Un cop retirat el punt de l'ordre del dia, un centenar de socis han decidit abandonar l'assemblea en senyal de protesta.

El punt més calent

Els dies previs a l'assemblea ja s'ensumava que la votació de l'escut seria el punt més conflictiu. De res ha servit que Josep Maria Mir, soci fundador i director creatiu de l'empresa Summa, encarregada del disseny, intentés convèncer els compromissaris de la necessitat de modificar l'escut. Ni tampoc les paraules del vicepresident Jordi Cardoner, que ha fet un prec perquè els compromissaris validessin el canvi.

En el torn de preguntes ha quedat clar que aquest tema generava molta controvèrsia i els socis que s'hi han mostrat en contra han rebut diverses ovacions. Ja s'intuïa que la votació seria, com a mínim, ajustada. Finalment, el vot ha sigut negatiu Els compromissaris han al·legat raons "sentimentals" per votar no, i que la modificació -que comporta, entre d'altres, eliminar les sigles FCB- suposaria "renunciar a la identitat" del club. També en el torn de preguntes, extens amb una trentena de comentaris, s'ha demanat a la junta que aquesta votació l'estengui a tots els socis en forma de referèndum.