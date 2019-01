Un derbi català que estarà marcat pel gol

Leo Messi, Luis Suárez i Cristhian Stuani centren l’atenció del Girona-Barça que es jugarà aquesta tarda a Montilivi. Amb divuit, quinze i dotze gols, respectivament, ningú n’ha marcat més que ells a la Lliga. Ernesto Valverde i Eusebio Sacristán s’aferren al seu talent mentre posen en comú dos objectius totalment diferents: mentre els blaugrana volen consolidar la seva hegemonia en el lideratge, els gironins esperen assolir la segona permanència consecutiva a Primera Divisió.

La incidència golejadora de Leo Messi i Luis Suárez és inqüestionable. Entre tots dos sumen 33 gols i han celebrat més dianes que qualsevol altre club. El Llevant i el Celta, amb 32, són els que més s’hi acosten. Amb 31 queda el Sevilla i amb 30, l’Atlètic de Madrid i el Reial Madrid. En resum: les dades parlen per si soles. Si els de Valverde tenen cinc i deu punts d’avantatge respecte als dos conjunts madrilenys, és gràcies als dos davanters, que fa poc van entrar en la història blaugrana: Messi ha superat els 400 gols a la Lliga i Suárez és el cinquè màxim golejador de la història de l’entitat blaugrana. Tots dos arriben descansats a Montilivi, perquè Messi no va jugar a Sevilla i Suárez només ho va fer mitja hora. També Stuani, que no va participar en la desfeta gironina al Santiago Bernabéu.

A l’estadi gironí les xarxes tenen amo. Cristhian Stuani, amb 33 gols, és el principal protagonista dels blanc-i-vermells en el seu curt trajecte a l’elit. Després de marcar-ne 21 el curs passat, aquesta temporada en porta dotze i només el superen Messi i Suárez. Els gols de Stuani, a més, tenen un impacte descomunal: en vuit ocasions ha marcat el primer gol del Girona i aquestes dianes han tingut un valor de tretze punts. Tenint en compte que els d’Eusebio n’acumulen 24, el percentatge és del 54%. Comparant-ho amb Messi i Suárez, l’argentí també ha marcat el primer gol del Barça en vuit partits, però amb un significat de deu punts; mentre que l’uruguaià ho ha fet en quatre ocasions i un valor de dotze punts.

Clau en el Barça-Girona de la primera volta, Stuani va cantar un dels quatre doblets que porta aquesta temporada. Els altres han sigut contra el Celta, l’Eibar i l’Espanyol. També n’ha fet quatre Messi, davant l’Alabès, l’Osca, el Betis i l’Espanyol. Suárez en té un de menys, tres, celebrats contra l’Osca, el Rayo Vallecano i l’Eibar. El que sí que poden dir Messi i Suárez, a diferència de Stuani, és que han marcat un hat trick : mentre l’argentí el va marcar contra el Llevant, el Reial Madrid (entrenat encara per de Lopetegui) recorda el de l’uruguaià del Barça. A Montilivi, Stuani no n’ha marcat cap i l’únic futbolista que ho ha fet vestint la samarreta del Girona en un partit a Primera és Michael Olunga.

Registres diferents

Qui més minuts acumula, amb 1.628, és Luis Suárez, que ha participat en dinou jornades. No és qui més xuta, perquè això va a càrrec de Messi: el 10 blaugrana ho ha provat en setanta ocasions. El percentatge d’efectivitat és del 26%, el mateix que el de l’uruguaià, que ha marcat quinze gols en 57 xuts. Stuani, però, millora les xifres d’encert: els dotze gols, el 37%, han arribat en 32 llançaments.

Infal·libles amb la cama esquerra, la cama dreta i el cap, tots tres tenen una particularitat diferent. Messi domina l’esquerra i quinze dels seus divuits gols han arribat gràcies a la seva cama màgica. Suárez meravella amb el peu dret, amb onze dels seus quinze gols amb la dreta. I Stuani és un dels millors rematadors de cap de tot Europa: ja ha marcat així quatre gols, els mateixos que Calleri (Alabès).

Pràcticament amb la mateixa resolució dins de l’àrea -14 Suárez, 13 Messi i tots 12 Stuani-, Messi lidera els gols des de la llarga distància, amb cinc, i els internacionals amb l’Uruguai manen en els llançaments de penal. Tots tres van ser els màxims golejadors del 2018 a la Lliga -34 Messi, 26 Suárez i 23 Stuani- i avui es reuneixen a Montilivi amb el desig de fer que el Girona-Barça sigui un partit preciós.