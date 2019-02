La devaluació de Philippe Coutinho

Philippe Coutinho havia d’arribar a l’estiu del 2017 però el Liverpool va negar-se a vendre el futbolista fins al mercat d’hivern del 2018. La suma del seu traspàs amb el de Dembélé sumava -sense comptar els variables- 225 milions d’euros. Aproximadament, la xifra que s’havia ingressat per Neymar. Pocs dies després, en una reunió a les oficines del Camp Nou, el president Josep Maria Bartomeu reflexionava sobre les incorporacions que, precisament, havien d’omplir el buit deixat per Neymar. “La sensació és que l’hem encertada amb Coutinho. Els dubtes són amb Dembélé”. Tot just un any després les sensacions han canviat. Ara es troba a faltar l’extrem francès mentre es comença a dubtar de la capacitat de Coutinho per ser titular al club blaugrana. El fet de ser el fitxatge més car de la història del club no hi ajuda gens ni mica. I actuacions com les de dimecres al clàssic de Copa estan fent acabar la paciència a més d’un dirigent. A les altes esferes del Barça comencen a valorar una possible venda a l’estiu. Almenys, el comentari ja s’ha sentit en alguna reunió.

El brasiler arribava al Barça amb 25 anys quan el club necessitava un recanvi urgent per a Neymar. El Liverpool va acabar cedint per una oferta econòmica irresistible: 120 milions fixes més 40 de variables. El més car de la història del Barça. El que passa és que aquest component econòmic no s’ha traslladat al terreny de joc. Coutinho no destaca. No és el jugador protagonista que necessita l’equip, ni tan sols en partits on ha de tirar del carro, en un partit contra el Madrid on no hi són ni Messi ni Dembélé.

Per ara, la postura oficial del club és “no escoltar ofertes” per a l’atacant brasiler. “És una aposta molt forta del club, té clara la manera de jugar i seguirà creixent amb nosaltres. No el volem vendre”, deia Josep Maria Bartomeu en una entrevista a la Cope, aquesta mateixa setmana. Però als despatxos del Camp Nou no tots comparteixen aquesta opinió i asseguren que és un tema que els “ocupa i preocupa”. Ara bé, també reconeixen que és complicat que se l’acabi venent. I la raó, és més econòmica que esportiva. Els dirigents saben que el pitjor que es pot fer quan es vol treure diners per un futbolista és dir obertament que està en venda, perquè llavors comença una subhasta a la baixa. Tenint en compte el cost de l’operació i les tensions a la tresoreria blaugrana, tot el que no sigui una venda que rondés els 100 milions podria provocar un daltabaix econòmic.

Números al marge, hi ha cert consens que el rendiment de Coutinho està per sota de les expectatives. Ni desequilibra ni es carrega l’equip a l’esquena, i el seu bagatge ofensiu es redueix a actuacions puntuals, com els dos gols que va marcar el dia de la remuntada a la Copa contra el Sevilla. Ni tan sols aquella dia, però, va completar un partit rodó: va cometre errades en la pressió i Valverde el va acabar substituint per donar més estabilitat a l’equip.

Un partit sencer de cada quatre

Les suplències i la presència de Coutinho a la banqueta han sigut una constant. Dels 66 partits possibles des que va fitxar pel Barça, ha sigut titular en 40 (61%, sis de cada deu). Ara bé, només 16 els ha jugat sencers, un de cada quatre, el 24%. En 38, o bé ha sigut substituït (24) o bé havia començat d’inici des de la banqueta (14). A nivell estrictament ofensiu ha fet un pas enrere. En el total ha marcat 17 gols, un cada 214 minuts. El que passa és que durant mitja temporada passada en va fer 9 (un cada 165), i en aquest inici de curs en porta tan sols 8 (un cada 269).

A les dades s’hi afegeix una qüestió posicional. El Barça buscava un recanvi per a Andrés Iniesta i s’ha trobat amb un jugador que no viu tant còmode a la posició d’interior, sobretot quan ha d’ajudar en tasques defensives. Els problemes amb Coutinho no són nous. En el tram que va jugar de la temporada passada, ja es desconfiava del seu rendiment, però des del club s’al·ludia al període d’adaptació. Un any després, la situació segueix encallada i Valverde ha hagut de sortir al pas per defensar-lo. “Em pregunten molt per ell els últims partits. Sé que té un gran focus a sobre. És un jugador que s’enfronta al contrari i que acaba els partits amb dues o tres ocasions”, deia el Txingurri.

El tècnic ha intentat recuperar anímicament Coutinho amb una proposta radicalment oposada a la que va fer amb Dembélé. Al francès se’l va assenyalar públicament pels casos d’indisciplina i es va aconseguir, com a mínim a curt termini, reconduir la situació i millorar el rendiment de Dembélé. Amb Coutinho s’ha sigut més prudent. Valverde no l’ha llançat als lleons sinó que l’ha protegit. Amb el brasiler, però, els resultats encara no arriben.

Passa el temps i es perd la paciència, a la gespa, a la llotja i a la graderia. És una estrella que no brilla i que el Barça troba a faltar. El seu futur, com el rendiment en el proper partit que jugui, és una incògnita.