Un doblet de Ludmila deixa sense final de Copa el Barça

El factor de desigualtat entre l'Atlètic de Madrid i el Barça ha tingut nom propi: Ludmila da Silva. La velocitat i la potència de l'atacant matalassera, autora dels únics dos gols del partit, ha creat unes primeres esquerdes en el bloc blaugrana que, amb el pas dels minuts, han acabat sent decisives per resoldre les semifinals de la Copa de la Reina en favor de les madrilenyes. Després de jugar consecutivament les últimes tres finals, el Barça quedarà fora de l'edició 2019, després de perdre per 2-0 a la Ciutat Esportiva Wanda. L'altra semifinal la disputen la Reial Societat i el Sevilla aquesta tarda a Anoeta (16.30 h, Movistar Vamos).

El partit ha començat molt igualat, amb dos córners inicials per a les catalanes que feien pensar que, efectivament, tenien oblidat l'ensurt en Lliga de fa uns dies. Però l'Atlètic, amb la verticalitat de Ludmila, la clarividència a tres quarts de camp de Jenni Hermoso i la intel·ligència tàctica de Silvia Meseguer, ha decantat el partit lleugerament a favor seu. Només Alexia Putellas semblava tenir precisió per alterar la inèrcia d'un partit que s'acostava massa a Sandra Paños.

Però no hi havia ocasions clares de perill, tampoc. El Barça s'ha intentat fer fort sense pilota, apujant molt la pressió per incomodar l'Atlètic en la seva sortida de pilota. Al cor del primer temps, les blaugranes han capgirat la dinàmica i han tingut els seus millors minuts. I justament en aquest bon tram català, i a pocs minuts d'arribar al descans, ha arribat l'1-0, en una falta lateral provocada per Amanda Sampedro sobre Aitana Bonmatí, innocent. Sosa ha posat una pilota plana, tensa a l'àrea, que Laia Aleixandri ha pentinat, Tounkara ha rematat i Ludmila, a l'àrea petita, ha acabat d'empènyer dins de la porteria.

L'avantatge local ha deixat tocat el Barça, que a la represa no ha pogut frenar l'energia matalassera. Quan des de la banqueta s'ha mogut peça per recuperar agressivitat ofensiva, amb l'entrada d'Oshoala per Aitana Bonmatí, ha arribat el 2-0. Torrejón i Alexia Putellas s'han enredat en un servei de banda que Ludmila ha robat. La brasilera ha driblat Mapi León i, amb la punta de la bota, ha batut Paños per gairebé sentenciar la semifinal.

Després de la bufetada, el Barça ha trigat molts minuts en tornar a carburar. L'Atlètic s'ha vist ja a la final i s'ha fet fort. Ha pausat el partit, s'ha recollit al seu camp i ha deixat que avancés el partit deixant la punta d'atac a les curses solitàries de Ludmila. El Barça ha tingut alguna opció a través d'Oshoala i Martens, però no ha sigut suficient per sorprendre Lola Gallardo.