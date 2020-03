Xavi Hernández: "Vull tornar al Barça, però no hi pot haver ningú tòxic prop del vestidor"

L'exjugador del Barça, Xavi Hernández, actual entrenador de l'Al-Sadd, ha reiterat el seu desig de "tornar" al club blaugrana com a tècnic, però iniciant el projecte "de zero" i sense ningú "tòxic prop del vestidor", i considera imprescindible que hi hagi "molta sintonia" entre la directiva i el cos tècnic.

"Jo tinc clar que vull tornar al Barça, em fa molta il·lusió. Igual anys enrere podia fer-me cert respecte, però ara que ja m'he vist entrenant crec que puc aportar coses als jugadors. Però els vaig deixar clar que jo em veia en un projecte que comencés de zero, i en què la presa de decisions fos meva", ha assenyalat en una entrevista al diari La Vanguardia. En aquest sentit, ha assegurat que si tornés li agradaria fer-ho amb persones de "confiança" i amb "lleialtat". "No hi pot haver ningú tòxic prop del vestidor. Estem parlant de Carles Puyol, que va ser capità del Barça, i Jordi Cruyff, molt bon negociant i amb molta experiència a la secretaria tècnica. Soc molt d'equip, no vull decidir sol. Aquí, les decisions les prenem amb el cos tècnic, és una estructura horitzontal, de consens. Encara que després l'última paraula em correspongui a mi", ha indicat.

Així, en cas de tornar, li agradaria tenir "molta sintonia" amb tothom. "Al vestidor no hi pot haver ningú negatiu, tòxic, i el tema mèdic és important... tot ha d'encaixar", ha dit, tot i que no seria "definitiu" qui fos president. "No tinc res en contra de ningú. És més, no tinc mala relació amb Bartomeu, amb Laporta em porto bé i Víctor Font i jo som amics. Jo seré amb tot aquell que vulgui bé al Barça", ha subratllat.