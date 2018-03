Una fórmula per no sortir-se del pressupost amb Arthur

Des d'un punt de vista informal, es pot dir que el fitxatge d’Arthur Melo per al Barça està al sac. Des d'un punt de vista legal, però, encara no s’ha lligat. I això té efectes a nivell comptable destacats. El club blaugrana ha trobat una fórmula per garantir-se ja la contractació del migcampista brasiler sense que l’operació entri als comptes d’aquesta temporada. I és que l’acord amb Grêmio només inclou una opció preferencial de compra, però en cap cas obliga el Barça a fer-la efectiva. Feta la llei, feta la trampa.

Des del club blaugrana, però, es dona per fet que el jugador acabarà incorporant-se a la disciplina culer aquest estiu “en un 99%” de probabilitats. L’operació està pactada per 30 milions d’euros fixes més nou de variables i s’ha de fer efectiva al mes de juliol del 2018. “Quan fins i tot s’han pactat els variables, és que la cosa està més que amanida”, reconeixen des de les oficines blaugranes.

L’acord amb Grêmio és total, com també estan pactades les condicions contractuals amb el futbolista. El paquet conjunt “s’activarà un cop es faci efectiva la compra” i inclourà el 100% dels drets federatius. Per tant, asseguren fonts que han estat presents a la negociació, el Barça no haurà d’abonar cap altre quantitat més enllà de la pactada. Paral·lelament, un portaveu autoritzat del conjunt blaugrana assegurava que el Barça no ha pagat res ni a Grêmio ni al futbolista per assegurar-se aquesta opció de compra preferencial.

Una setmana clau

El fitxatge d’Arthur Melo es va començar a cuinar fa uns mesos al Brasil. Aquell dia va transcendir una fotografia polèmica del jugador, vestit amb la samarreta balugrana i acompanyat de Robert Fernández i André Cury, secretari tècnic i executiu blaugrana, respectivament. Uns dies després el futbolista reconeixia públicament que la trobada s’havia fet a petició del club català. Posteriorment, i després que el Barça rebés el sí per part del jugador i la predisposició van seguir les converses fins que es va tancar l’acord a la darrera setmana a Barcelona.

El dilluns 5 de març es va fer la primera reunió a les oficines del club. Per part blaugrana hi havia el director executiu, Òscar Grau, i el mànager esportiu, Pep Segura. Per part del futbolista hi havia el seu representant, Jorge Machado, mentre que el Grêmio estava representat pel seu director general, Carlos Amodeo, i el seu advocat, Gabriel Vieira. Les converses van seguir en un restaurant de la zona alta de Barcelona i es van encarrilar a finals de setmana, quan es van redactar els contractes.

Pendents del futur d’Iniesta

La incorporació d’Arthur Melo servirà, principalment, per cobrir la possible baixa d’Andrés Iniesta, que té previst deixar el Barça en un futur no llunyà. De fet, des dels despatxos nobles es treballa amb la hipòtesi que el manxec abandonarà la disciplina blaugrana aquest mateix estiu. L’entorn del jugador, però, no confirma encara aquesta possibilitat i deixa oberta la porta a seguir fins al gener del 2019 o fins i tot completar la temporada vinent sencera.

Per tant, el Barça tampoc descarta l’opció de fer efectiva la contractació d’Arthur a l’estiu però retardar-ne l’arribada fins al mes de gener vinent. El dubte es resoldrà quan Andrés Iniesta –que pot decidir unilateralment quan deixa el club– hagi pres una decisió sobre el seu futur.