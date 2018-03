El Barça tanca un acord amb el Grêmio per fitxar el brasiler Arthur Melo

El Barça i el Grêmio de Porto Alegre han arribat a un acord per subscriure una opció de compra pel migcampista brasiler Arthur Melo que s'haurà de concretar al juliol a canvi de 30 milions d'euros més 9 en variables, segons ha anunciat el club blaugrana.

Les negociacions entre el club blaugrana i el Grêmio van començar fa mesos i s'han accelerat els últims dies amb l'arribada d'una delegació del club brasiler a Barcelona per concretar el fitxatge.

Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, Arthur, nascut el 12 d'agost del 1996 a Goiânia (Brasil), juga de migcampista, fa d'organitzador i té molt talent per al joc associatiu.

Amb el Grêmio ha conquistat la Copa del Brasil i també la Copa Libertadores. Tot i ser un habitual en les seleccions brasileres inferiors (sub-17 i sub-20) i d'haver estat convocat de vegades per a la selecció absoluta, encara no hi ha debutat.

Tots els informes assenyalen Arthur com un futbolista creatiu, amb visió de joc a l'espai i capacitat per al desmarcatge. El migcampista es va iniciar en les categories inferiors del Goiás Esporte Clube el 2008 i dos anys després va passar a jugar amb el Grêmio, on Luiz Felipe Scolari li va donar l'oportunitat.

El jugador ha estat clau a l'equip de Porto Alegre i va ser escollit MVP en el partit de tornada de la Copa Libertadores de l'any passat.