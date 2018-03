Reunió a Barcelona per tractar el traspàs d'Arthur al Barça

Aquest dilluns s'ha fet a Barcelona una reunió important per al futur d'Arthur Melo, migcampista brasiler del Grêmio de Porto Alegre i en el qual el Barça està interessat. Els representants del seu club d'origen i del futbolista s'han vist amb el club blaugrana per avançar en les negociacions.

Segons diverses fonts, en aquestes reunions hi havia, per part blaugrana, el director executiu, Òscar Grau, i el mànager esportiu, Pep Segura. Per part del futbolista hi havia el seu representant, Jorge Machado, mentre que el Grêmio estava representat pel seu director general, Carlos Amodeo, i el seu advocat, Gabriel Vieira.

L'operació es podria tancar per uns 30 milions d'euros més 10 de variables, segons avançava 'Mundo Deportivo'. Un altre dels punts clau és el moment de fer efectiu el traspàs, que seria molt probablement el gener del 2019.

L'interès del Barça per Arthur es va conèixer a finals del 2017, poc abans del Mundial de Clubs, després que es fotografiés amb la samarreta del Barça al costat de Robert Fernández, director esportiu blaugrana. Uns dies després explicava que havia mantingut la reunió, ja que uns representants del Barça li havien dit que el volien conèixer.

540x306 Arthur Melo i Roberto Fernández, al Brasil / TWITTER Arthur Melo i Roberto Fernández, al Brasil / TWITTER

El jugador, de 21 anys, ja ha manifestat el seu desig de fitxar pel Barça.