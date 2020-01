El mercat de gener ha servit per reforçar-se per a l’estiu

El Barça es va posar en contacte amb el representant de Cédrik Bakambu per sondejar el seu possible fitxatge. Al jugador, que havia deixat el Vila-real per anar-se’n a jugar a la Xina, se li van obrir uns ulls com taronges pensant en la possibilitat de jugar al Camp Nou. En aquell moment viatjava cap a Seül per jugar un partit de la Champions d’Àsia però, aconsellat pel seu mànager, es va quedar a Hong Kong –on feien escala– per agafar un vol cap a Barcelona, per si al final es podia tancar l’operació. Però només una hora i mitja després, Éric Abidal trucava per dir que no hi estaven interessats.

651x366 Bakambu Bakambu

La història, explicada pel periodista Guillem Balagué a la cadena Cope, resumeix un mercat d’hivern frenètic al Camp Nou, on han hagut de buscar d’urgència un davanter per suplir la baixa de Luis Suárez. Però no han trobat al mercat res que els convencés, ni per preu ni per qualitat. Així que finalment no arribarà cap recanvi per a l’uruguaià, que no podrà tornar a jugar fins al maig. "Al mercat no ha aparegut res que ens convencés. Estic tranquil i tinc molta confiança en la plantilla, tot i que sempre hi ha un risc de lesió que no pots controlar", comentava el tècnic Quique Setién, després que el club li comuniqués que no hi hauria fitxatges en aquest gener.

Dues apostes de futur

Però, sorprenentment, sí que es van tancar dos fitxatges de cara a la temporada vinent. Són els de l’extrem portuguès Francisco Trincão i el del migcampista brasiler Matheus Fernandes. Aquests jugadors no vindran ara, sinó que el seu contracte comença el dia 1 de juliol i s’han compromès amb el conjunt blaugrana per a les properes cinc temporades.

La primera operació que es va fer oficial va ser la del davanter. El Barça pagarà 31 milions al Braga. L’extrem esquerre, de 20 anys, tindrà una clàusula de rescissió de 500 milions d’euros. El club català el presentava com “un jugador ràpid i molt hàbil que disposa d’una gran tècnica a la cama esquerra, amb una bona visió de joc i facilitat per repartir assistències, a més d’un bon xut”. Internacional amb les categories inferiors de Portugal, el davanter pot jugar en les tres posicions d’atac, tot i que no és un golejador nat. De fet, aquesta temporada només ha fet tres gols.

651x366 Trincão serà blaugrana a partir de l'estiu / FC BARCELONA Trincão serà blaugrana a partir de l'estiu / FC BARCELONA

La compra de Trincão es tancava el mateix dia que s’oficialitzava la venda d’Abel Ruiz (davanter del Barça B) al Braga. Un canvi de cromos pel qual el jugador anirà cedit fins a final de temporada i, a l’estiu, el conjunt portuguès executarà una opció de compra obligatòria per valor de 8 milions d’euros.

Finalment, l'última operació que es tancava era la compra de Matheus Fernandes, pel qual el Barça pagarà 7 milions més 3 en variables. La seva clàusula de rescissió pujarà fins als 300 milions. De 21 anys, també ha estat internacional amb les categories inferiors del seu país i va guanyar el campionat Carioca el 2018, quan jugava amb el Botafogo.

En la seva carta de presentació, el Barça el definia com un jugador “amb una gran capacitat defensiva i una bona sortida de pilota, a més de capacitat per recuperar la pilota”. Dretà i d'1,83 m, la seva posició ideal és la de pivot defensiu.

651x366 Matheus Fernandes, en acció / FCB Matheus Fernandes, en acció / FCB

Cap jugador convincent

Bakambu va ser un dels molts jugadors que el Barça va sondejar. Ell mateix, a través de les xarxes socials, feia broma d’aquesta operació frustrada demanant a Transfermarkt –una web de referència per als futbolistes– que fessin constar que era "gairebé jugador del Barça", i acabava el missatge dirigint-se al seu compatriota Antoine Griezmann dient-li que ja es veurien "en una altra ocasió".

Yo @Transfermarkt change my transfer history with "Almost @FCBarcelona" please 😅😂



No matter what happens we trust the process.

Thank God for everything 🙏🏾



See you an other time @AntoGriezmann 😜 https://t.co/eeOzZMU7V2 — Cédric Bakambu (@Bakambu17) January 30, 2020

La llista de noms ha sigut llarga. En el cas d'alguns, com Bakambu, només s'ha valorat l'opció –al club es desmarquen de la seva decisió de quedar-se a Hong Kong esperant el sí blaugrana–. En d’altres, com amb Rodrigo Moreno, les negociacions van ser més llargues. En el cas del jugador del València, l’operació es va acabar descartant perquè el propietari del club xe, Peter Lim, es va enrocar demanant 60 milions d’euros pel jugador. Una quantitat que al Barça no li anava bé de pagar, aquest gener. A més, el davanter tampoc és un 9 pur ni destaca per la seva capacitat golejadora.

651x366 Rodrigo Moreno conta el Barça / MIGUEL ÁNGEL POLO / EFE Rodrigo Moreno conta el Barça / MIGUEL ÁNGEL POLO / EFE

A part dels diners, també ha pesat en la decisió el fet que fa molt poc que es va canviar l'entrenador i la directiva volia evitar donar una imatge d'inestabilitat i improvisació incorporant un jugador que no tingués cartell. O sigui, que no fos un davanter mediàtic i convincent, a ulls dels aficionats. I és que al Barça encara pesen decisions com les de Kevin-Prince Boateng, que arribava l'hivern passat per cobrir la marxa de Munir al Sevilla i que acabava sent un fiasco a nivell de rendiment: quatre partits i cap gol.

El mercat d’hivern del Barça no ha deixat reforços, però sí sortides. A banda de desprendre’s de tres davanters del filial (Abel Ruiz, Carles Pérez i Alejandro Marqués), el club ha tancat dues cessions: la del migcampista Carles Aleñá al Betis i la del central Todibo al Schalke 04. D’aquesta manera, i confirmada la cessió de Wague a última hora, el primer equip es queda amb 18 fitxes, 17 si es descompta el lesionat Suárez –Dembélé, també lesionat, tornarà a jugar d'aquí pocs dies–. Amb això, més els reforços del planter, Setién haurà de lluitar per tots els títols.

Un altre '9' per a l'estiu?

Descartat el fitxatge d’un recanvi d’urgència, a la secretaria tècnica tancaven a última hora la incorporació de Trincão, per al curs vinent. Tot i que el jugador pot situar-se a les tres posicions d'atac, la seva especialitat és la de jugar a l'extrem. Per tant, no és un recanvi pur per a Luis Suárez.

Ara el dubte és saber si el club voldrà tancar la contractació d'un golejador o si es conformarà amb la jove promesa portuguesa. D'entre la llista de noms que havia sondejat la secretaria tècnica destacaven els noms de Harry Kane (Tottenham) i Lautaro Martínez (Inter). Qualsevol d’aquestes operacions superarà els 100 milions de traspàs.