La gestora manté l’amenaça d’una rebaixa unilateral

La rebaixa salarial s’ha de fer tant sí com no, però no es pot fer a qualsevol preu. O, almenys, que no es pugui dir que no s’ha intentat fins al final. Aquesta, a grans trets, ha sigut la conclusió a què ha arribat la junta gestora del Barça després de tancar-se la taula de negociació salarial. Des que va dimitir en bloc la junta de Bartomeu, i a l’espera que l’entitat tingui un nou president a finals de gener, aquest ens provisional presidit per Carles Tusquets s’ha trobat enmig d’una negociació plena d’espines el principal objectiu de la qual és que l’entitat s’ha d’estalviar 191 milions d’euros per evitar entrar en concurs de creditors. Ahir s’acabava formalment la taula de negociació. I ho feia sense acord, com ja es preveia. Però abans de tirar pel dret amb les mesures unilaterals -o sigui, la rebaixa no pactada dels sous-, la gestora vol esgotar totes les vies possibles. Per això va fer arribar una última proposta i va donar deu dies de marge als futbolistes perquè se la pensin. Ara bé, també va ser molt clara -com ho ha sigudes del primer dia- al recordar que, si no hi ha tracte, haurà d’agafar la directa.

Després de dues jornades maratonianes, Barça, jugadors i treballadors donaven per tancada la negociació. Això no vol dir que el tema quedi aparcat fins al 23 de novembre, ja que durant aquests dies hi haurà múltiples trucades entre les parts, però no se’n redactarà una acta. La taula de negociació començava el 21 d’octubre amb una pota coixa perquè el Barça proposava una negociació conjunta entre futbolistes i treballadors, i tots ells volien negociar per separat. Una setmana després, i amb Bartomeu havent dimitit, el club recapacitava i accedia a negociar separadament. Però ni així es podia arribar a un pacte amb els futbolistes. “Tots els contractes són diferents, hi ha clàusules diverses en funció del rendiment, cadascú té un salari concret i no tothom té la mateixa durada”, expliquen des de l’entorn de les negociacions. Durant les dues setmanes posteriors s’han fet evidents “problemes de transparència” i “manca d’informació”, i tot semblava condemnat al fracàs. Fins ahir, l’últim dia, quan el club va fer un últim gest per acostar-se als futbolistes. “Sembla que ara sí que han començat a escoltar”, afegeixen les fonts consultades per aquest diari.

Però amb bona voluntat no n’hi ha prou, i molt menys quan es tracta de retallar 191 milions en salaris per evitar entrar en un concurs de creditors. Durant aquests 10 dies els advocats dels jugadors -que eren els que estaven presents a la reunió- els traslladaran la proposta i prendran una decisió. Des del club hi ha un “optimisme moderat” i esperen que una part important de la plantilla acabi acceptant l’acord. Encara que veuen difícil que Leo Messi, el jugador que cobra més, accepti pactar. I si ell no ho fa, no s’arribarà, almenys per les bones, a l’objectiu del Barça.

Problemes de comunicació

El gran problema ha sigut que els jugadors no han reconegut la junta gestora com a interlocutora. Conscients que ben aviat hi ha d’haver eleccions, preferien pactar el que haguessin de pactar amb el pròxim president. Però el temps es tirava a sobre de Carles Tusquets, que preferia comandar personalment aquesta rebaixa salarial en comptes de convocar immediatament els comicis i passar la patata calenta al nou inquilí de la llotja del Camp Nou. Una de les propostes que havien sortit dels despatxos del Barça era que els jugadors deixessin de cobrar un 30% del sou, aquesta temporada, i se’ls abonés de manera diferida durant més de cinc anys, encara que ja no estiguessin en nòmina del club. Una opció que van descartar ràpidament. L’última proposta és més senzilla: cobrar menys aquest any i recuperar-ho més endavant, durant el temps que duri el contracte. Una fórmula que salva els mobles per a aquesta temporada però que compromet, i molt, la despesa al futur president blaugrana.

En qualsevol cas, totes les propostes topen amb Leo Messi. No és que sigui l’únic escull de la junta gestora, però sí que és dels més importants tenint en compte que és qui cobra més i qui té menys ganes de pactar. Enfrontat amb Bartomeu, a qui acusava de no tenir paraula, tampoc vol escoltar les propostes de Tusquets. I aquí és on apareix la possibilitat que el club acabi retallant-li el salari unilateralment. Tot i que des de l’entorn de la gestora es vol evitar referir-s’hi, fonts de la negociació donen per fet que això s’acabarà produint. “Si Messi no fa el pas, el club no tindrà més remei”, expliquen des del Camp Nou. És el que es pot deduir, llegint entre línies, de l’últim paràgraf del comunicat que enviava ahir el Barça: “Desitgem que aquest període de reflexió doni el seu fruit, per bé que, si malauradament no fos així, no podem defugir la responsabilitat d’adoptar la decisió que resulta imprescindible per al club”.

Els treballadors, a l'espera

En paral·lel a la negociació dels jugadors, el club també vol estalviar-se diners amb els 540 treballadors, que representen 37 milions en salaris. La proposta del Barça és diferir també part del sou, que es cobraria d'aquí vuit mesos, i també fer un ERTO a una part de la plantilla. Fonts dels treballadors expliquen que, "segurament", acabaran acceptant la proposta, tot i que abans es volen garantir alguns punts com que el club compensi els empleats als que s'aplicarà un expedient de regulació temporal per tal que cobrin el 100% del sou.