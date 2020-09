Els impulsors de la moció de censura contra Bartomeu demanen incrementar els membres de la mesa del vot

Els impulsors de la moció de censura contra la junta de Josep Maria Bartomeu han demanat aquest dilluns incrementar el nombre de membres de la mesa del vot, que passaria de cinc a nou. Dues persones serien designades pels promotors crítics i les altres dues pel club.

"Entenent que la junta defensa els mateixos valors democràtics que els seus treballadors, volem acompanyar-los a l'hora de fer encara més transparent aquest procés de validació proposant al club que permeti la presència de, com a mínim, dos representants d'aquests grups d'opinió i precandidatures durant el procés de validació de signatures que ha de dur a terme la mesa del vot de censura. Entenem que el FC Barcelona i la seva junta estaran a favor de donar el màxim rigor i escrutini al recompte. Per aquest motiu demanem que consideri el fet d'incrementar el nombre de membres de la mesa del vot, que passarien de cinc a nou, de manera que la incorporació de dues persones més quedi equilibrada amb la incorporació, també, de dues persones que designi el club, a fi i efecte de garantir la paritat de la mesa", diuen els impulsors de la moció de censura, que han presentat 20.687 firmes de socis perquè l’actual directiva abandoni el Camp Nou.

"Aquesta proposta no queda emparada legalment pels estatuts de manera expressa, però entenem que no significaria sinó augmentar la capacitat de control de la mesa del vot de censura i la transparència de tot el procediment, edificant així una imatge encara més elevada del FC Barcelona com a club referent en matèria de drets dels seus associats", asseguren.