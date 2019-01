El judici entre Neymar i el Barça s'ajorna fins al març

El judici entre el Barça i Neymar, referent a l'impagament per part del club de la prima de renovació, ha quedat posposat un parell de mesos, del 31 de gener al 21 de març. Així ho han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El jutjat social número 15 de Barcelona s'encarregarà de dictar sentència entre el club i el futbolista per un litigi que va arrencar l'estiu del 2017, quan Neymar va deixar el Barça per jugar al PSG. Són denúncies oposades, perquè el jugador demana que li paguin tota la quantitat pactada i el club vol que el futbolista li aboni la part de diners ingressada, en concepte d'indemnització, per haver incomplert el contracte i abandonar el Barça abans d'hora. Un contracte signat just un any abans, el 2016, i que s'allargava fins al 2021.

Les xifres del litigi

Neymar tenia pactat per contracte una prima de renovació per valor de 64 milions d'euros bruts: 21 ja es van abonar, i en quedaven pendents de pagar 43, que s'havien d'ingressar el 2017. Va ser aquell mateix estiu quan va marxar al PSG a canvi dels 222 milions d'euros, l'equivalent a la clàusula de rescissió. El Barça va negar-se a pagar els diners que faltaven i el jugador va respondre interposant una demanda a la FIFA. La resposta, per part blaugrana, va ser reaccionar amb una demanda contra el jugador al·legant que la prima només s'havia de pagar si el jugador complia la renovació en la seva totalitat.

Mentre Neymar reclama els 43 milions pendents, el Barça ha posat una demanda per valor de 64 milions d'euros, el total de la prima de renovació. Una quantitat que, en cas que el tribunal sentenciés a favor del club, quedaria reduïda a 21 milions, ja que es descomptarien els 43 milions ja ingressats. En paral·lel, el Barça també reclamava 8,5 milions en concepte de danys i perjudicis i un 10% d’interessos de demora.