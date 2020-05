Neix Barça TV Plus, la nova OTT del club blaugrana

En el marc del desenvolupament de la nova estratègia digital del club, la junta directiva de Barça ha estat informada dels projectes que es duen a terme des de l’OTT Barça TV Plus, una de les plataformes pròpies que s’han creat per arribar a tots els fans sense intermediaris. A hores d’ara ja està en fase de proves i, d’acord amb el calendari anunciat, es llançarà en el tram final d’aquesta temporada.

La junta directiva ha estat informada dels primers dies de funcionament de la plataforma d’ e-commerce impulsada pel club, des de l’empresa Barça Licensing Merchandising (BLM). Tot i que la plataforma està encara en una fase molt inicial, la resposta dels socis del club és excel·lent, amb un volum de comandes que supera amb escreix les previsions fetes.

Després d’aquesta acollida per part dels socis locals, la plataforma, que presenta productes exclusius de les Barça Store, s’obrirà aviat a altres països. De fet, en aquests primers dies els productes més sol·licitats han sigut els de les col·leccions exclusives, el conjunt de nens de la primera equipació i la samarreta de joc de la UEFA Champions League, amb tots els distintius oficials.

Protocols de seguretat i higiene per a totes les instal·lacions

El doctor Joan Bladé, directiu responsable de la coordinació de totes les accions i mesures que es duen a terme per combatre les afectacions produïdes al si del club com a conseqüència de la crisi del covid-19, ha presentat a la junta directiva els protocols per convertir totes les instal·lacions i dependències del club en espais nets i segurs, tant per als esportistes i treballadors de l’entitat com per al conjunt dels socis i aficionats que n’hagin de fer ús.

El Barça ja ha començat a implementar totes les mesures tècniques i sanitàries per tal que, quan sigui possible, la tornada a la normalitat es pugui dur a terme ràpidament i amb totes les garanties per a tothom. En aquest sentit, i amb motiu de la represa de part de l'activitat esportiva, el club ha elaborat una guia per a tots els treballadors la presència dels quals al centre de treball és imprescindible que preveu tot un seguit de mesures, des de diferents disciplines, per tal de garantir la seguretat i salut de tots plegats.

Amb aquest mateix objectiu, a hores d’ara ja han començat els treballs d’adequació del Museu i de les botigues del club, de manera que ja estiguin a punt per rebre els primers visitants tan bon punt ho autoritzin les autoritats sanitàries.