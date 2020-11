El límit salarial del Barça baixa a 382,7 milions d'euros

La Lliga ha fet públic el límit salarial de tots els clubs de Primera i Segona Divisió per a la temporada 2020-21. El Barça és una de les entitats més perjudicades per la pandèmia i passa a tenir 300 milions menys, un total de 382,7 milions d'euros. L'anterior era de 671 milions d'euros i, per tant, la retallada és de més del 42%

Aquest límit de cost de plantilla és l'import màxim que cada club pot consumir durant la temporada 2020-21 després del mercat d'hivern i que inclou la despesa en jugadors, primer entrenador, segon entrenador i preparador físic del primer equip. Aquest límit inclou, a més, la despesa en filials, planter i altres seccions.

Javier Tebas ha explicat que les reduccions poden ser encara més gran a mesura que es demori l'accés al públic als estadis. L'Espanyol és el club de Segona amb un sostre salarial més elevat: 45 milions d'euros. El Sabadell té el límit fixat en 4,8 milions d'euros i el Girona, en 4,2.

La gestora manté l’amenaça d’una rebaixa unilateral

La rebaixa salarial s’ha de fer tant sí com no, però no es pot fer a qualsevol preu. O, almenys, que no es pugui dir que no s’ha intentat fins al final. Aquesta, a grans trets, ha sigut la conclusió a què va arribav la junta gestora del Barça després de tancar-se la taula de negociació salarial. Des que va dimitir en bloc la junta de Bartomeu, i a l’espera que l’entitat tingui un nou president a finals de gener, aquest ens provisional presidit per Carles Tusquets s’ha trobat enmig d’una negociació plena d’espines el principal objectiu de la qual és que l’entitat s’ha d’estalviar 191 milions d’euros per evitar entrar en concurs de creditors. La setmana passada s’acabava formalment la taula de negociació. I ho feia sense acord, com ja es preveia. Però abans de tirar pel dret amb les mesures unilaterals -o sigui, la rebaixa no pactada dels sous-, la gestora vol esgotar totes les vies possibles. Per això va fer arribar una última proposta i va donar deu dies de marge als futbolistes perquè se la pensin. Ara bé, també va ser molt clara -com ho ha sigudes del primer dia- al recordar que, si no hi ha tracte, haurà d’agafar la directa.

Després de dues jornades maratonianes, Barça, jugadors i treballadors donaven per tancada la negociació. Això no vol dir que el tema quedi aparcat fins al 23 de novembre, ja que durant aquests dies hi haurà múltiples trucades entre les parts, però no se’n redactarà una acta. La taula de negociació començava el 21 d’octubre amb una pota coixa perquè el Barça proposava una negociació conjunta entre futbolistes i treballadors, i tots ells volien negociar per separat. Una setmana després, i amb Bartomeu havent dimitit, el club recapacitava i accedia a negociar separadament. Però ni així es podia arribar a un pacte amb els futbolistes. “Tots els contractes són diferents, hi ha clàusules diverses en funció del rendiment, cadascú té un salari concret i no tothom té la mateixa durada”, expliquen des de l’entorn de les negociacions. Durant les dues setmanes posteriors s’han fet evidents “problemes de transparència” i “manca d’informació”, i tot semblava condemnat al fracàs. Fins ahir, l’últim dia, quan el club va fer un últim gest per acostar-se als futbolistes. “Sembla que ara sí que han començat a escoltar”, afegeixen les fonts consultades per aquest diari.