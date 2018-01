Coutinho: "Espero respondre al camp totes les expectatives"

Dos dies després d'anunciar-se oficialment el fitxatge de Philippe Coutinho per al Barça, el futbolista ha estat presentat al Camp Nou amb tots els honors. El jugador ha passat al matí la revisió mèdica –que ha revelat que estarà 20 dies de baixa per una lesió muscular– i després ha signat el seu contracte, que el vincula amb el club fins al 2023.

L'atacant brasiler ha viscut el primer dia de blaugrana amb intensitat. A banda de la protocol·lària presentació al Camp Nou amb els aficionats, fent els tocs de pilota -que ha pogut fer malgrat la lesió-, ha estat presentat al costat del president Josep Maria Bartomeu i ha fet la primera roda de premsa com a futbolista del Barça. Entremig, temps per veure la Ciutat Esportiva i conèixer el que serà casa seva els propers cinc anys.

Jugar aquí era el meu somni. Espero respondre al camp totes les expectatives", assegurava un Coutinho tímid i a la vegada somrient, feliç de poder jugar finalment al Barça, i que qualificava com un "honor" el fet de ser el fitxatge més clar de la història del club.

"Vull agrair al president (Bartomeu) la paciència, també als directius del Barça, i als directius del Liverpool, per haver entès que aquest era el meu somni". El brasiler va viatjar diumenge acompanyat de la seva família, que s'instal·larà amb ell a Catalunya. El jugador anirà a viure a Castelldefels, en una casa a prop de les de Leo Messi i Luis Suárez.

"Vull donar les gràcies al Liverpool. Si no s'hagués assegut a negociar, Coutinho no podria ser ara aquí", deia el president Josep Maria Bartomeu, en una compareixença sense preguntes a l'Espai Roma. El màxim mandatari ha reconegut que han estat "intentant des de l'estiu passat" la contractació del futbolista que "volia l''staff' tècnic".

Les xifres del traspàs, "confidencials"

Tot i que el club no ha fet oficials els preus de l'operació, el Barça ha contractat Coutinho per 160 milions –120 de fixos més 40 de variables, matisava el vicepresident Jordi Mestre, present a la roda de premsa que s'ha fet a l'Auditori 1899.

"El fitxatge s'ha pogut fer ara perquè hi ha hagut una rebaixa substancial en les pretensions econòmiques del Liverpool", ha assegurat el vicepresident esportiu Jordi Mestre, present a la roda de premsa que s'ha fet a l'Auditori 1899. "No podem dir la xifra per un acord de confidencialitat amb el Liverpool", afegia.

En un Auditori amb més de 160 periodistes, Coutinho ha fet les primeres reflexions com a jugador del Barça. Una roda de premsa, això sí, que només ha durat 20 minuts per "qüestions d'agenda", segons s'ha excusat el club. No hi han faltat els pesos pesants de la parcel·la tècnica del club, començat per Pep Segura, el nou mànager esportiu, i Robert Fernández, secretari tècnic del primer equip. També hi era el CEO, Òscar Grau.

Les reflexions de Coutinho

"Estic molt feliç. És la culminació d'un somni", ha dit Coutinho, que ha agraït, a banda dels dos clubs, el suport que ha rebut "de Déu, de la meva família, el meu pare i la meva esposa". El brasiler ha reconegut que en la darrera conversa amb el Liverpool el club anglès va intentar que es quedés. "El moment va ser complicat, però van entendre que era el meu somni. Per això els ho vull agrair".

Coutinho no ha volgut fer referència a l'incident amb Nike, que va publicar per error una informació el 30 de desembre donant ja per fet el fitxatge –"va ser un problema però ja es va solucionar"–, i ha assegurat que escollir el Barça per davant d'altres clubs que també volien els seus serveis "va ser una decisió fàcil". "És el millor club del món. Per aquí hi han jugat els meus ídols".