“La primera part ha estat molt bona, la segona no tant”

Quique Setién marxava del Camp Nou amb una sensació estranya, després d’un triomf amb dues cares. “La primera part ha estat realment molt bona, però la segona ha estat estranya, ja que ens hem desajustat una mica. És cert que ells pressionen molt i et deixen molts espais. A vegades costa afrontar partits com aquests contra rivals de la qualitat del Llevant. Cal saber controlar més aquestes transicions”, va raonar.

Però Setién va voler deixar clar que el seu equip, de mica en mica, evoluciona cap on ell vol. “La primera part té molt de mèrit. S’ha millorat molt. Hem tingut una sortida de pilota extraordinària jugant des de la defensa, jugades que gairebé sempre ha acabat en ocasions de gol nostres”. I el primer que ajudava a treure la pilota jugada era un Ter Stegen que “és el millor porter del món en aquest aspecte”. “Ens ajuda molt per treure la pilota jugada, sembla que no tingui sang, perquè no es posa nerviós. Aquests jugadors, quan els expliques quatre coses clares, ho saben portar a la pràctica amb molta normalitat. Són molt bons”, va dir satisfet l’entrenador, que sí que va admetre: “No estic del tot satisfet. No ho estic mai del tot, però en general l’equip m’ha agradat. Crec que ho han fet bastant bé”.

Semedo i Ansu

Setién va valorar el partit de Semedo i va dir que “ha llegit molt bé els espais, amb un joc molt profund i defensant realment bé”. També va repartir elogis per la manera de jugar de Lenglet, de qui va dir que “treu molt bé la pilota”. Però el nom del dia, esclar, era Ansu Fati, de qui va explicar que “és un jugador molt jove que necessita temps i confiança perquè pugui explotar totes les seves virtuts”. “A part dels gols, voldria destacar tota la feina que ha fet a nivell defensiu”.