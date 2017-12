L'acusat de promoure la xiulada a l'himne espanyol s'empara en la llibertat d'expressió

L'acusat d'organitzar la xiulada a l'himne a la final de la Copa del Rei del 2015, Santiago Espot, ha admès aquest dimarts haver difós un manifest "polític" en el qual al·ludia el cap de l'Estat, però ha negat haver adquirit i repartit els xiulets distribuïts al Camp Nou, on, a més, ha dit que no va assistir.

En el judici, que se celebra a l'Audiència Nacional, Espot s'ha negat a contestar a la fiscal Ana Noé i ha respost en català a les preguntes que en castellà li feia el seu advocat, motiu pel qual el jutge central del Penal, José María Vázquez Honrubia, li ha preguntat per què no li contestava també en castellà. Espot ha replicat que s'havia acollit a aquest dret que ell mateix li havia atorgat.

En la seva declaració a l'advocat, parcialment traduïda per una intèrpret, Espot ha dit que amb aquest manifest, al qual es van adherir 11 entitats i que va publicar en el seu perfil de Facebook el 28 de maig -dos dies abans de la final de la Copa-, es va intentar expressar "una protesta pública i sonora contra la presència d'un personatge públic" que estava "emparada pels seus drets d'opinió i expressió".

"La meva referència al cap de l'Estat és, si no recordo malament, com a rei i com a monarca sense entrar en temes de valoració personal, que mai han sigut transcendents políticament per a mi", ha assegurat Espot, president de Catalunya Acció, que s'ha emparat en el seu dret de llibertat ideològica.

Aquest és el primer judici que se celebra per uns fets que s'han repetit en altres finals de la Copa del Rei i pels quals la fiscalia demana condemnar Espot a una multa de 14.400 euros com a autor dels delictes d'injúries al rei i d'ultratge a Espanya.