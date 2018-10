La relació del Barça amb l’independentisme

Una de les constants del Barça durant els últims anys és el canvi permanent d’executius. Entren i surten a un ritme trepidant. La porta encara no s’ha tancat que ja n’hi ha un altre que s’acomiada. Ha passat en les àrees de màrqueting, 'ticketing', recursos humans, digital, i també en les parcel·les econòmica i esportiva. I, els canvis, tot i que impliquen saba nova i nous estímuls, quan són tants i tan constants, torpedinen la dinàmica de la institució, ja que els nous necessiten un temps de rodatge i volen imprimir sempre el seu segell, molts cops desfent el que ha dut a terme el seu predecessor. Ara ha passat en una àrea com la de relacions institucionals i protocol, que ha prescindit del seu director, Pere Lluch. Divendres al matí, una persona gens sospitosa d’anar en contra de l’actual directiva m’explicava la decisió que havia pres Jaume Masferrer, nou director de l’àrea de presidència, en relació a Lluch. Dimecres, sense previ avís, li van comunicar que prescindien dels seus serveis. Divendres va recollir les seves coses i tancava la seva segona etapa al Barça, una amb Laporta i la segona amb Bartomeu, que el va recuperar per al club el 2015.

Han traspassat una línia vermella, lamentava la mateixa font, que advertia que amb l’adeu de Lluch es dilapida una persona sensible amb el que està passant a Catalunya. A la plaça Sant Jaume, divendres al matí mateix, també entenien la decisió del Barça en aquesta línia. Òbviament, al club ho desmentien. "Cap implicació en qüestions polítiques. Temes d’encaix intern", responien els portaveus oficials. Ara bé, tot i que pugui ser cert el que expliquen al club, la realitat és que Lluch ha sigut una figura crucial per intentar que els ponts entre el Barça, la Generalitat i el món independentista no es dinamitessin. I amb això no vull dir que porti l’estelada penjada a l’esquena, sinó que ha demostrat una sensibilitat extrema amb qui ostenta avui el poder a Catalunya, un tacte que últimament molts altres no han tingut. "A poc a poc es va quedar sol, ara hi ha gent amb altres sensibilitats", apuntaven les fonts.

Lluch no va aconseguir evitar que el Barça canviés el protocol en l’últim partit de Lliga de la temporada passada, quan Bartomeu va presidir la llotja ocupant el lloc que històricament ocupava el president de la Generalitat, i va relegar Quim Torra a una nova posició. Lluch va oposar-s’hi i, això, al final, també deu haver pesat en la decisió.

Els experts el qualifiquen com un dels millors professionals que hi ha en el sector, amb un gran coneixement del protocol internacional. Ara el Barça haurà de demostrar amb els seus actes, amb els petits detalls que s’amaguen darrere aquest camp, que ha trobat un millor especialista per dur a terme aquesta feina i que l’acomiadament no respon a motius polítics.