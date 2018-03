129 segons per marcar el gol número 100 a la Champions

L’estiu del 2012 el porter croat Mario Galinović es va retirar després de dues dècades de futbol en actiu. Ho va fer jugant en un equip grec de l’illa de Corfú, abans de tornar a casa, on tenia una fotografia d’un gol encaixat. No era un gol qualsevol. Galinović, l’any 2005, era el porter del Panathinaikos quan Leo Messi va marcar la seva primera diana a la Lliga de Campions, amb un barret elegant, elevant la pilota per sobre del porter croat. Tretze anys després, Messi va arribar al seu gol número 100 a la Champions. I si el primer va ser un barret, el 100 va ser una sotana per sota les cames de Courtois.

“Quan juga Messi sempre tens més opcions, és un jugador amb una gran capacitat de respondre en partits com aquests”, admetia el seu company Andrés Iniesta. “Marca la diferència cada dia, és una benedicció tenir Messi. Ara toca continuar fent passos cap a aquest somni que és la Champions”, afegia Iniesta, que va jugar durant 56 minuts a un bon nivell, ja recuperat de la lesió. El jugador manxec ha sigut un testimoni d’excepció de gairebé tots els gols a la Champions de Messi, que contra el Chelsea va marcar la seva diana més matinera: va trigar tot just 129 segons a batre Courtois. Fins ara, el gol que havia trigat menys a cridar d’alegria era contra el Racing de Santander, en menys de tres minuts. I si el primer porter a rebre un gol seu a Champions ja està retirat, el Racing, fins ara la víctima del gol més ràpid de l’argentí, fa sis anys que és a Segona B. Canvien les coses, els rivals van passant, però Messi continua constant. De fet, va aconseguir fer dos gols en un partit de la màxima competició europea per 21a vegada a la seva carrera. Una Champions en què va arribar a marcar cinc gols en un sol partit, en un triomf per 7-1 sobre el Bayer Leverkusen. “Quan el rival té un jugador com Messi no pots estar distret. Hem demostrat que defensant units i concentrats també Messi pateix per marcar. Però si el deixes rematar dins l’àrea, hi ha una part de culpa que és nostra”, es queixava Antonio Conte, el tècnic dels blues, que va sortir del terreny de joc abraçat precisament al seu botxí, Messi. I després, mentre el tècnic italià es mostrava decebut i preparat per ser sacrificat per Roman Abramóvitx, Messi feia broma amb Cesc i Pedro, amb qui es va intercanviar la samarreta.

Dels 100 gols, aconseguits en 124 partits, Messi n’ha marcat 57 al Camp Nou i els altres fora de casa, en 27 estadis diferents. I alguns a les finals de Roma, contra el Manchester United -amb un cop de cap impecable que va superar un altre porter retirat, Van der Saar-, i de Wembley, de nou contra els red devils. “Tenir Messi és un luxe, en qualsevol jugada pot marcar. Ordenat el joc en atac, li envies la pilota i millora les coses. Tothom disfruta amb ell, jo el primer”, deia feliç Ernesto Valverde, que somia guanyar el seu primer títol europeu com a tècnic.

Messi, per cert, sol disfrutar amb els clubs anglesos. A l’Arsenal li ha fet 9 gols. I al Manchester City 6. I amb el Chelsea, després de tants partits en què no aconseguia marcar, Messi n’ha fet tres aquesta eliminatòria. L’argentí, després de ser pare del seu tercer fill, continua superant reptes.