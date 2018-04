La seguretat del Camp Nou requisa globus grocs en suport dels presos polítics

Els membres de seguretat del Camp Nou requisen els globus grocs que porten els aficionats del Barça en resposta a la crida que el Comitè de Defensa de la República del Barça havien promogut per originar una nova protesta per la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya, l'empresonament de polítics catalans, així com els exiliats. L'argument que donen els membres de seguretat del club és que els han de retirar "per motius de seguretat", ja que si cauen a la gespa, el Barça podria ser sancionat per la UEFA. El CDR del Barça ha demanat a les xarxes que la gent no els tiri a la gespa.

Tot a punt? Tenim milers de globus grocs per repartir però no arribarem a tot arreu. Porteu globus de casa i distribuiu-los entre els companys/es i veins de grada. Recordeu inflar-los abans del 17:14 i feu-ne ús responsable. Es tracta que es vegin, no que acabin a la gespa. pic.twitter.com/3Lbwdjpl3U — CDR Barça (@Cdrfcb) 4 d’abril de 2018

De totes maneres, al minut 17 i 14 segons de la primer meitat s'han pogut veure globus grocs, sobretot, a la grada d'animació i, de forma més aïllada, repartits per la resta del camp. Instants abans del 17.14, qui ha portat i ha pogut entrar globus els ha mostrat per deixar-los anar quan ha arribat el moment. Els habituals crits de 'llibertat' i d'independència' quan arriba el minut 17.14 al Camp Nou, han acompanyat la cerimònia sonorament. Alguns dels globus si que han caigut per uns instants a la gespa que han obligat a aturar per un temps breu el partit. Els futbolistes els han punxat amb els tacs de les botes.



El que sí que ha pogut entrar al camp són les pancartes de color groc amb el lema "Llibertat" que voluntaris de l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium i la Plataforma Proseleccions Catalans han repartit abans del partit als diferents accessos de l'estadi, com ja han fet en d'altres ocasions. El que tampoc ha faltat ha estat la sonora xiulada de l'afició del Camp Nou a l'himne de la Lliga de Campions, una pràctica recurrent des que l'entitat europea va sancionar el club perquè l'afició va entrar estelades a la final de Berín el 2015.

Pancarta en suport de 'Proactiva Open Arms'

Quan l'himne ha acabat de sonar, també s'han exhibit les dues pancartes gegantines habituals amb els lemes 'Llibertat' i 'Freedom', un gest que ha estat acompanyat de crits de 'llibertat' per part de l'afició. També s'ha mostrat una gran pancarta de color vermell en suport als activistes catalans de la ONG 'Proactiva Open Arms' a qui les autoritats italianes han retingut el seu vaixell recentment. El fundador de l'ONG, Òscar Camps, es a la llotja convidat pel Barça.