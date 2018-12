El suplents del Barça fan de la Copa una diversió

No hi ha rival petit per a Ernesto Valverde, que, en cada roda de premsa prèvia a un partit, sigui contra el Reial Madrid o, com ahir, contra la Cultural Lleonesa, un equip de Segona Divisió B, demana prudència i concentració als seus jugadors. Lluny de mostrar-se mandrosos, els onze escollits pel tècnic basc per resoldre el tràmit de la Copa (vuit del primer equip, la majoria suplents habituals, i tres del filial) van respondre amb credencials a l’oportunitat (4-1). L’única nota dissonant del partit va ser la lesió de Malcom, que va abandonar el terreny de joc coixejant després de rebre un cop al turmell dret.

Munir, Denis Suárez, amb un doblet, i Malcom, pel Barça, i Josep Señé, per la Cultural, van ser els golejadors en un Camp Nou on es va celebrar la 8a Diada del Soci Solidari. Els 76.398 aficionats -entrada rècord en aquesta iniciativa solidària que se celebra als setzens de final de la Copa- que van poblar les grades no van dubtar a fer l’onada i a jugar amb els flaixos dels seus telèfons mòbils. En un partit seriós i compromès del Barça, més entretingut del que es podia preveure, els de Valverde van segellar el pas als vuitens de final amb bona nota. Ivan Rakitic i Sergio Busquets, que van lluir el braçalet de capità, es van repartir 45 minuts cadascun per cobrir la baixa d’última hora d’Arturo Vidal, que va patir un procés febril.

El Barça, com l’atmosfera, va anar de menys a més. El conjunt de Valverde va sortir fred a l’inici del partit i la Cultural va sorprendre tot just començar amb una rematada d’Adrián Mancebo, exjugador del filial del Reial Madrid, que va posar a prova Jasper Cillessen. El porter holandès tornava a la titularitat a la Copa després d’haver forçat la seva recuperació per poder jugar el partit. Ben aviat el Barça va despertar amb la velocitat a la banda esquerra de Juan Miranda. El lateral del filial tenia la banda per córrer, ja que Denis Suárez, que participava en el seu tercer partit d’aquest curs, feia moviments de fora cap endins i habilitava el carril per a les pujades de l’andalús. A la banda dreta Malcom no aconseguia trobar el seu lloc durant els primers compassos del partit.

Superats els primers minuts, el duel va seguir un guió previsible: la Cultural veia com les seves forces anaven minvant i el Barça anava imposant la seva superioritat. Alhora que els de Valverde escrivien el relat que volien, la grada s’animava a fer l’onada. Com que era la Diada del Soci Solidari, molts nens i aficionats de més de 2.000 entitats van acudir al Camp Nou. Alguns dels més menuts era el primer cop que el trepitjaven i obrien uns ulls com unes taronges davant la seva immensitat.

La primera onada que va fer el públic va ser l’avantsala del primer gol del partit. Poc després del quart d’hora de joc, Rakitic i Denis van cuinar una jugada que va acabar amb una passada al centre de l’àrea que Munir, amb un gest tècnic de davanter centre pur, va recollir d’esquena per girar-se i enviar la pilota al fons de la xarxa. S’obria la llauna i s’encetava la rauxa golejadora del Barça. Als rostres del futbolistes de la Cultural s’hi començaven a veure ganyotes: la seva resistència s’havia esquerdat ben d’hora.

Sense temps per recuperar-se del primer gol, Denis va conduir una pilota en diagonal des del vèrtex esquerre i va enviar un gran xut amb rosca impossible per al porter valencià Jorge Palatsí. El segon gol va acabar d’alliberar un Barça que es delectava recuperant pilotes al mig del camp i conduint jugades elèctriques. Aleñá i Rakitic, omnipresents, iniciaven la construcció de les jugades ben protegits a la rereguarda per un Oriol Busquets, del filial, que Valverde segueix de ben a prop. Munir es divertia, Denis estava intens i Malcom s’endollava.

Al darrere, Thomas Vermaelen sumava minuts i guanyava ritme de competició després de superar la seva enèsima lesió. Al costat del belga, Chumi gaudia, tranquil i sense gaire feina, d’una nova oportunitat amb el primer equip. El Barça estava còmode i el partit es tenyia de color blaugrana. En aquest context, Rakitic va servir una centrada al cor de l’àrea que Malcom, amb una rematada de cap excel·lent, va convertir en el tercer abans del descans.

Debut de Riqui Puig

Malgrat que el partit ja estava vist per a sentència al descans, la Cultural no va abaixar els braços i, tot just començar el segon temps, Josep Señé va escurçar distàncies en una jugada que va estar precedida d’una pilota que Cillessen no va blocar del tot bé (3-1). El gol, però, no va canviar el relat d’un partit dominat de cap a peus per un Barça que va veure debutar un dels jugadors en què l’afició té més esperances dipositades: Riqui Puig.

El migcampista de Matadepera no va desaprofitar el seu debut al Camp Nou i va assistir amb qualitat Denis perquè el gallec fes el quart gol del Barça i el seu segon en el caseller personal. Amb la fantasia del petit interior format a La Masia es va acabar un bon partit dels suplents i els jugadors del filial.