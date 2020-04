La Lliga femenina de bàsquet acabarà sense que cap equip perdi la categoria però amb dos ascensos

La Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) i els clubs de Lliga femenina han acordat, després de la reunió celebrada aquest dilluns, que cap equip baixarà a segona aquesta temporada. En canvi, sí que s'autoritza l'ascens de dos equips, motiu pel qual la pròxims temporada la Primera Divisió tindrà 16 clubs.

La FEB emetrà una resolució a finals d'aquesta setmana per comunicar "el procediment pel qual es resoldrà la Lliga actual, un cop contrastada la dificultat de continuar disputant-la". Caldrà veure si es juga un play-off d'ascens o si es dona la plaça als dos primers classificats dels dos grups de Segona, el Sant Adrià i l'Estudiantes.

A l'espera dels detalls, doncs, la Lliga podria quedar sense campió aquesta temporada. El director esportiu de l'Spar Citylift Girona, Pere Puig, ha admès en declaracions a l'agència Efe que la Federació Espanyola de Bàsquet ha optat per la millor sortida. "La Lliga era inviable. És la confirmació que s'ha acabat, que era molt important per a nosaltres. Ens creava una gran angoixa, perquè, per a nosaltres, hauria sigut impossible reprendre la competició. Amb les fronteres tancades era completament impossible reprendre-la, perquè moltes jugadores ja havien tornat als seus països. Tots els equips hem estat d'acord en suspendre-la definitivament", ha dit.

L'entitat gironina, que és la vigent campiona de la competició i ocupava el segon lloc de la classificació a només una victòria del seu principal rival, el Perfumerías Avenida de Salamanca, ja ha arribat a un acord amb la gran majoria de les jugadores per rescindir els seus contractes. Només Marta Xargay, Maria Araújo i Helena Oma tenen contracte per a la temporada que ve, encara que Xargay té una clàusula unilateral d'escapament.

"Són dies molt difícils. Es fa complicat intentar parlar amb patrocinadors i institucions i tampoc sabem ni quan començarà la competició ni si podrà venir públic, de manera que també pot afectar-nos en el tema dels abonats. És aviat per saber quin pressupost tindrem. Fins que no passin unes setmanes no sabrem la realitat, la plantilla que podrem tenir ni si podrem ser tan competitius com fins ara", ha admès Puig.

El director esportiu de l'Spar Citylift Girona també ha valorat la decisió de la FIBA de decidir el campió de l'Eurocopa amb un play-off a vuit que es disputarà al principi del curs vinent. I, tot i que creu que "és impossible saber com estarà tot al setembre", considera "una bona notícia continuar vius en la competició europea i tenir opcions de lluitar per un títol", encara que, diu, ja saben que no tindran la mateixa plantilla. Puig ha admès que, a causa de la pandèmia, aquesta temporada "hi haurà un dèficit econòmic" però "assumible" per al club, que estava començant a recuperar-se dels efectes del temporal Glòria, quantificats en uns 150.000 euros.

"Sortíem d'un pal i el destí acaba de donar-nos-en un altre. És un curs caòtic, surrealista, però per sort tot això ens ha colpejat en el millor moment de la història del club. Ho suportarem i ens en sortirem", ha subratllat el màxim responsable esportiu de l'Spar Citylift Girona, que ha recordat les inundacions que van afectar el pavelló de Fontajau.