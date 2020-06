Les grans estrelles del bàsquet surten al carrer per manifestar-se contra el racisme

Les manifestacions contra el racisme i la violència policial després de l'assassinat de George Floyd a Minneapolis no s'aturen als Estats Units, amb molts esportistes a primera línia. Stephen Jackson, l'exjugador de la NBA que era amic de Floyd, ha anunciat que ajudarà econòmicament la filla del seu amic, que era natural de Texas però treballava a Minneapolis quan va perdre la vida en un cas de brutalitat policial. Els quatre policies involucrats en el cas han estat empresonats a l'espera de judici.

Just quan els sectors més conservadors demanen aturar les manifestacions, més esportistes han decidit sortir al carrer. Així, les grans estrelles dels Golden State Warriors de la NBA Stephen Curry i Klay Thompson s'han manifestat al costat d'altres dels seus companys d'equip en una marxa a Oakland, una ciutat amb gran presència d'afroamericans en l'àrea de la badia de San Francisco. "Tant és el color de la teva pell, quants diners tens o la teva educació, tant és. Tots som éssers humans", ha dit a l'inici de la marxa Juan Toscano Anderson, organitzador de la manifestació i jugador de bàsquet.

Oakland, un dels municipis més deprimits econòmicament i amb més percentatge de població negra de l'àrea de San Francisco, ha sigut l'escenari de les principals marxes de la zona durant aquests dies i també on s'han produït més aldarulls amb la policia. L'entrenador dels Warriors, un dels millors equips els últims anys a la lliga, també s'ha convertit en una de les veus més crítiques contra la gestió del president Donald Trump. Steve Kerr, campió com a jugador de la NBA amb els Bulls, és fill d'un professor universitari que va ser assassinat per islamistes quan treballava a la universitat americana de Beirut. Educat en el respecte entre cultures, Kerr ha titllat Trump de racista, i ha exigit justícia per a Floyd.

Jaylen Brown, jugador dels Boston Celtics, va conduir durant 15 hores per poder liderar una manifestació a la seva ciutat natal, Atlanta. Malcolm Brogdon, jugador dels Indiana Pacers, va ser al seu costat i va explicar: "El meu avi va fer marxes al costat de Martin Luther King als anys 60. Estaria molt orgullós de veure tanta gent jove ara".

View this post on Instagram @malcolmbrogdon @jusanderson1 A post shared by جيلين براون (@fchwpo) on May 30, 2020 at 5:26pm PDT

Exjugadors com Michael Jordan, que no sol parlar de política, Magic Johnson o Kareem Abdul-Jabbar també s'han posicionat. Abdul-Jabbar va escriure un article al Los Angeles Times en què afirmava: "Ara torna a treure el cap el racisme institucional, torna la temporada de caça de negres. Si teniu dubtes, només cal veure els últims tuits del president Trump en què dona el permís per disparar als manifestants". Gregg Popovich, seleccionador nacional i tècnic dels San Antonio Spurs, ha sigut dels més durs: "Trump és un idiota".

També la gran estrella dels Los Angeles Lakers LeBron James segueix aixecant la veu, i aquest dimecres va mostrar-se indignat a les xarxes amb el jugador de futbol americà Drew Brees, que va explicar que no estaria mai d'acord amb aquells companys que s'agenollen quan sona l'himne i va demanar respecte pels símbols nacionals. Agenollar-se s'ha convertit en un dels símbols de les manifestacions, un gest inspirat en el que va fer el jugador de futbol americà Colin Kaepernick quan el 2014 es va agenollar quan sonava l'himne per protestar contra el racisme. Ara cada cop més jugadors afirmen que valoren repetir el gest un cop torni la NFL desafiant les autoritats. Kaepernick no va ser renovat malgrat que era un dels millors jugadors de la lliga i porta sense contracte des de l'any 2016.

El debat sobre el simbolisme del seu gest segueix vigent. Brees l'ha criticat i LeBron ha sigut el més contundent a l'etzibar-li: "De veritat que encara no has entès per quina raó Kaepernick s'agenollava? No té res a veure amb ser poc respectuós amb els soldats que defensen el nostre país. El meu sogre va ser a l'exèrcit i mai es va sentir ofès, ja que sabia que era una protesta pacífica per reclamar igualtat".

WOW MAN!! 🤦🏾‍♂️. Is it still surprising at this point. Sure isn’t! You literally still don’t understand why Kap was kneeling on one knee?? Has absolute nothing to do with the disrespect of 🇺🇸 and our soldiers(men and women) who keep our land free. My father-in-law was one of those https://t.co/pvUWPmh4s8 — LeBron James (@KingJames) June 3, 2020



El bàsquet s'ha convertit en un dels esports amb més veus crítiques contra Donald Trump, amb desenes de jugadors de la NBA i la WNBA femenina a les manifestacions. Però un altre esport també ha alçat la veu. Si el futbol americà, amb clubs propietat de magnats tradicionalment conservadors, viu un debat intern, al futbol no passa el mateix. Històricament aquest era un esport menor als Estats Units, però no ha deixat de créixer les últimes dècades, amb molts estadis convertint-se en lloc de trobada d'aficionats que militen en moviments contra el racisme. Tampoc no han callat els futbolistes. Si els últims anys la capitana de la selecció dels Estats Units, Megan Rapinoe, ha sigut una de les veus més actives contra l'homofòbia i el masclisme, ara desenes de futbolistes han participat en un vídeo que ha penjat a les xarxes el jugador del Schalke 04 alemany Weston McKennie.

ENOUGH IS ENOUGH ✊🏾✊🏾



The time is NOW!! Not just for justice or change, but a SOLUTION!!! It has been going on way too long. This has been overlooked and belittled way too often! ENOUGH IS ENOUGH!!! pic.twitter.com/IqM18XjTga — Weston McKennie (@WMckennie) June 3, 2020

El jugador nord-americà ha liderat aquest vídeo en què diferents esportistes diuen que ja n'hi ha prou de violència policial. "Això ha estat passant durant massa temps", diu McKennie, que va utilitzar un braçalet on hi deia "Justícia per al George" durant un partit de la Bundesliga el cap de setmana, quan comença el vídeo. Jugadors de la selecció nord-americana com Christian Pulisic, Tyler Adams, Jozy Altidore, Jonathan Lewis, Giovanni Reyna, Josh Sargent, Zack Steffen i Deandre Yedlin hi participen, així com llegendes recentment retirades de la selecció, com DaMarcus Beasley i Clint Dempsey. També hi apareixen dos jugadors de la NBA, l'aler pivot Larry Nance Jr., dels Cavaliers, i el pivot brasiler Cristià Felicio, dels Chicago Bulls.