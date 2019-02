L'ACB reconeix "diversos errors arbitrals greus" a la final

Antonio Martín, president de l'ACB, ha admès aquest dilluns que es van cometre "diversos errors arbitrals greus" en les últimes jugades de la final de la Copa del Rei de bàsquet que va guanyar el Barça Lassa contra el Reial Madrid (93-94).

"És evident que han existit diversos errors arbitrals greus al final del partit. Per primera vegada hem posat a disposició de tot el món la imatge de l''Instant Replay' i, per tant, tota l'actuació en referència a la jugada és pública i els aficionats han pogut veure en directe exactament el que han revisat i la decisió que han pres els àrbitres", ha explicat en declaracions facilitades per l'ACB.

Les dues últimes jugades van ser el centre del conflicte. A onze segons de la conclusió no es va xiular una clara falta d'Anthony Randolph sobre Chris Singleton que hagués certificat el triomf blaugrana. I gairebé sobre la botzina es va donar per vàlida una cistella decisiva d'Ante Tomic en considerar que havia rebut un tap il·legal quan la pilota va tocar cèrcol prèviament.

Tot i que els errors penalitzen per igual als dos equips, ha sigut el Reial Madrid el que més ha alçat la veu, i fins i tot ha amenaçat amb renunciar a participar a l'ACB.