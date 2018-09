L’única bona notícia per al Barça Lassa a la final de la Lliga Nacional Catalana de Lleida va ser l’aparició d’Aleix Font, que va jugar els últims 12 minuts del partit i hi va aportar caràcter, actitud i punts. El jove, que minuts abans havia disputat la semifinal de la Lliga Catalana LEB Or amb el filial, va aprofitar l’oportunitat. "M’hagués agradat debutar amb victòria, però estic content per l’actuació. Portava molt de temps pensant-hi i preparant-me per aquest moment i estic content", diu.

Font va anotar 26 punts en 28 minuts contra el Força Lleida, que va ser el rival del filial en el partit d'anada de la semifinal de la Lliga Nacional Catalana de LEB Or. "No va ser fàcil la recuperació després d’un partit amb el Barça B, però l’adrenalina de quan et diuen que has de sortir a pista ho compensa tot", explica l'aler, que seguirà compatibilitzant la feina amb el primer equip amb la del filial.

“He de seguir treballant i estar preparat per totes les oportunitats que se’m donin”, assegura. Després de començar al premini del JAC Sants (2007-08) i d’una estada a Irlanda de dos anys per motius familiars (2008-2010), Font va tornar a Barcelona per disputar el primer any d’infantil al JAC (2010-11). L'estiu del 2011 va arribar a l’Infantil A del Barça, amb el qual va guanyar la Minicopa. Posteriorment, l'aler va completar les etapes de cadet (2012-14), júnior (2014-16) i actualment enceta la tercera temporada com a jugador del Barça Lassa B.

Com els seus companys de generació Pol Figueras, Sergi Martínez i Atou Diagne, que es van proclamar campions d'Europa en categoria júnior, Font és un habitual en els entrenaments d'Svetislav Pesic. El jove compagina el bàsquet amb els estudis de segon de medicina.