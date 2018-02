El BOE formalitza el contracte de patrocini entre l'Ajuntament de Badalona i la Penya

El BOE d'aquest divendres ha formalitzat l'anunci del contracte de patrocini entre l'Ajuntament de Badalona i el Joventut de Badalona per difondre la marca "Badalona és futur". El contracte té un valor estimat de 4,8 milions d'euros. La base de licitació és de 5,8 milions d'euros.

540x306 Presentació de l'acord entre el consistori i el club / @ajBadalona Presentació de l'acord entre el consistori i el club / @ajBadalona

La formalització del contracte, que es va presentar el 4 de desembre, es va fer el 21 de desembre de l'any passat.

El consell d’administració del club, que necessita desbloquejar la situació per sobreviure a un dels moments més delicats de la seva història, va donar a l’Ajuntament de Badalona un ultimàtum de 30 dies fins a la pròxima junta del 22 de març, on informarà de la situació i deixarà a criteri dels accionistes l’adopció de les mesures dràstiques, com la dissolució del club.