El Barça Lassa i el Morabanc Andorra mesuren les seves forces

El Barça Lassa, a quatre dies d'iniciar l'Eurolliga en la temible pista del CSKA Moscou, rep aquest diumenge a l'Morabanc Andorra al Palau Blaugrana (17.00 h), en un xoc en què els blaugranes no han oblidat la humiliació que van patir davant l'equip d' Ibon Navarro a la final de la Lliga Catalana (76-94).



El mateix tècnic del Barça, Svetilav Pesic ho va recordar dijous passat després de la trobada davant del Baxi Manresa. "Anem a jugar contra l'Andorra, un equip davant el qual vam perdre a la final de la Lliga Catalana perquè ells van aconseguir 17 cistelles de tres punts". "És clar que en el bàsquet modern cada rival pot anotar, però també cada jugador pot aturar-lo si assumeix aquesta responsabilitat, i aquesta és la diferència si tu vols ser campió", va advertir als seus jugadors.



Especialment, perquè el Morabanc Andorra, abans de la final de la Lliga Catalana, ja va superar a l'equip de Pesic al Palau en el primer partit de quarts de final pel títol (76-94), el mateix resultat que a la final catalana .



Al Barça li esperen vuit partits en les pròximes tres setmanes, i Pesic , que dijous, a Manresa, va recuperar després mou mesos d'absència de les pistes, per una lesió de genoll, el pivot Kevin Séraphin , va reservar a Pau Ribas , Artem Pustovyi i Roland Smits . És evident que el preparador serbi està pensant ja en l'Eurolliga, i pensa no córrer riscos sobrecarregant a la plantilla de minuts i pot ser que vagi aplicant rotacions segons les trobades.



El Morabanc Andorra arriba al Palau amb un calendari tan atapeït com els blaugranes. Dimarts va jugar i va perdre (84-73), a Istanbul contra el Galatasaray en l'Eurocopa; ahir divendres va guanyar a l'Divina Assegurances Joventut a Badalona (65-75), amb una gran defensa i domini del joc interior, i demà li espera al Palau.



Ibon Navarro té la baixa per lesió de David Walker i sap que no serà fàcil superar el Barcelona a casa seva, on el seu equip arriba amb un gran desgast físic. Tot i això, el joc dels seus pivots, Shayne Witthington i l'exblaugrana Mousa Diagne , la intensitat defensiva i el ritme que imposen Andrew Albicy i Rafa Llum poden ser factors claus davant el potencial blaugrana.

Torna el derbi català entre el Manresa i la Penya

El Divina Seguros Joventut visita aquest diumenge (12.30 hores) al Nou Congost per visitar el Baxi Manresa amb l'objectiu de sumar el seu primer triomf després de perdre (65-75) aquest divendres en el seu debut a la Lliga Endesa contra el Morabanc Andorra a Badalona.



Els homes de Carles Duran han de corregir diversos aspectes del seu joc per competir contra un rival que ha causat molt bona impressió en les dues primeres jornades. Els de Joan Peñarroya es van emportar un triomf a la pista del Movistar Estudiants amb una cistella d' Álex Renfroe en l'últim segon (77-79) i van exigir molt al Barcelona Lassa perquè els de Svetislav Pesic aconseguissin la victòria (78-88) .