L'ansietat devora el Barça Lassa (94-97)

Després d'un inici de temporada esperançador, el Barça Lassa s'ha diluït. L'equip blaugrana ha perdut a casa contra l'UCAM Múrcia (94-97) i ja acumula cinc derrotes consecutives. L'ansietat està devorant un conjunt català que ha perdut l'energia i la confiança de les primeres setmanes.

La defensa del Barça Lassa, que ha encaixat 50 punts en els primers 20 minuts, no ha funcionat contra un rival que s'ha mostrat molt encertat al Palau Blaugrana, on aquest diumenge s'ha demanat la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Abans de començar el partit el club culer ha homenatjat Brad Oleson.

Si la primera meitat del Barça Lassa ha estat dolenta, la segona ha estat nefasta. La màxima renda visitant ha estat de 16 punts a 7 minuts i mig del final (67-83). La reacció final, gràcies a la qual ha aconseguit acostar-se a un punt del rival (93-94), s'ha quedat sense temps per evitar una derrota que accentua el dubtes entre els aficionats.

Els dos màxims anotadors locals han estat Thomas Heurtel (28 punts) i Phil Pressey (16).

"No parlaré gaire del partit pel que fa a aspectes tècnics i tàctics, però sí que vull fer una reflexió sobre les sensacions d'aquesta setmana, que ha estat la més dura. Cinc derrotes consecutives no són gens positives i és obvi que estem preocupats, molt preocupats, pel canvi radical que hem vist en set dies. Durant 34 minuts hem perdut les senyes d'identitat que volem imposar a aquest equip. Estic una mica menys preocupat per la reacció del final, no perquè això serveixi per guanyar, sinó perquè això és el busquem en l'equip. Hem de ser forts, però el fet que la temporada acabi de començar no vol dir que no estiguem preocupats. Hem de fer sortir el caràcter d'alguns jugadors. Tot el que passa a la pista és responsabilitat meva. Estic preocupat perquè el que s'ha vist durant molts minuts no pertany a la meva identitat, a les coses per les quals soc aquí", ha explicat Sito Alonso.