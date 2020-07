El Barça nega que vulgui fitxar Pau Gasol

El Barça va negar ahir “rotundament” haver tingut “cap mena de conversa ni negociació” per incorporar Pau Gasol. El pivot català, que actualment s’està recuperant d’una lesió, havia generat l’interès d’algunes veus del club blaugrana, però l’entitat ha acabat desestimant la seva incorporació. Els dubtes sobre el seu estat físic (no juga un partit des del 10 de març del 2019) i la dificultat econòmica de l’operació en temps d’incertesa per culpa de la pandèmia són els dos grans obstacles amb què es troba el Barça. El salari de Gasol, però, ja no espanta tant com fa uns anys, quan va arribar a guanyar 16,6 milions d’euros per temporada. El contracte del jugador va ser rescindit pels Portland Trail Blazers el novembre passat.

“M’encantaria tenir Pau Gasol al Barça. No descarto que torni, però ara té unes condicions d’estrella mundial a la NBA i no tenim els mitjans per igualar-les”, va assegurar Josep Maria Bartomeu durant una entrevista a RAC1. El missatge del president va ser més concret que el de Sarunas Jasikevicius, el nou entrenador de l’equip blaugrana. “Tots sabeu l’afecte que tinc pel Pau. És amic meu i suposo que no ens aniria malament, oi?”, va dir durant la seva presentació.

Davies renova fins al 2022

Brandon Davies va celebrar la seva renovació amb el Barça fins al 2022 gravant un vídeo en català. “Què tal, culers? Estic molt feliç de seguir al Barça i a Barcelona. La meva família i jo estem molt contents”, va dir el pivot, que ja va coincidir amb Sarunas Jasikevicius al Zalgiris. El jugador nord-americà amb passaport d’Uganda ha completat una temporada irregular durant la qual ha alternat partits memorables amb actuacions discretes.