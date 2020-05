El Baxi Manresa promociona Xevi Pujol com a nou director esportiu

El Baxi Manresa ha anunciat aquest dimecres que Xevi Pujol serà el nou director esportiu del club. El fins ara entrenador ajudant passarà de la pista als despatxos, on agafarà el relleu de Román Montañez.

Nascut a Manresa el 17 de març del 1990, Pujol és un exemple de tècnic format al Bàsquet Manresa. Va jugar en les categories inferiors del CBiUM durant la dècada dels 90 i 2000, fins que el 2007 va entrar en el món de les banquetes a l'Escola Joviat, on va acabar sent coordinador del bàsquet femení al cap de pocs anys. Des del 2011, compaginava la seva tasca d'entrenador amb la de col·laborador a l'equip tècnic de Jaume Ponsarnau al Bàsquet Manresa. Després va ser entrenador ajudant de Pedro Martínez, en dues etapes, Ibon Navarro, Aleix Duran, Diego Ocampo i Joan Peñarroya.

651x366 Josep Sáez i Román Montañez / BÀSQUET MANRESA Josep Sáez i Román Montañez / BÀSQUET MANRESA

Román Montañez, el seu predecessor

El Bàsquet Manresa va decidir fa unes setmanes no allargar el contracte de Román Montañez com a director esportiu. El santjoanenc va tancar una etapa que va començar el juny del 2017. L'exjugador era màxim responsable tècnic del Bàsquet Manresa des que l'equip va baixar a la Lliga LEB el 2017, just després de la seva retirada com a capità de l'equip. Amb ell es va aconseguir el retorn a la Lliga Endesa la temporada següent, després d'una gran temporada i un play-off que el Nou Congost recordarà sempre.

El Bàsquet Manresa va agrair públicament la feina feta per Montañez i li va desitjar molta sort. L'equip del Bages , tretzè classificat, va quedar fora de la lluita pel títol. " Hem quedat fora de la planificació alternativa, per tant, donem per acabada la temporada. El problema ara és com enfoquem la temporada vinent", va dir Josep Saez. El president del club va analitzar la situació a través d'una roda de premsa telemàtica. "Acabar ara la temporada no canvia significativament la nostra economia", va afegir el dirigent, que va confirmar que els clubs lluitaran perquè no es produeixin ascensos des de la LEB Or, ja que no volen una lliga de 20 equips.