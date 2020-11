El Baxi Manresa exhibeix personalitat a Saragossa (102-103)

El Baxi Manresa va aconseguir ahir una victòria per la mínima al pavelló Príncipe Felipe, on el Casademont Saragossa no va poder aprofitar el debut de Sergio Hernández a la banqueta per desfer-se de l’equip del Bages (102-103). Seth Hinrichs va anotar dos tirs lliures decisius a nou dècimes del final i va impulsar el conjunt entrenat per Pedro Martínez a sumar el seu sisè triomf en tan sols deu partits.

“Els dos equips hem tingut moments molt brillants en atac, però en defensa hem rebut massa cistelles fàcils i massa triples. L’equip ha tingut personalitat. Cada vegada que el Saragossa ha accelerat el ritme nosaltres hem tingut una bona resposta. Hem sabut aguantar i no perdre la calma”, va dir Martínez, que va celebrar la seva victòria número 100 com a entrenador del Baxi Manresa. “El partit ha estat molt igualat i no s’ha decidit fins a l’última jugada”, va reconèixer Juampi Vaulet, aler de l’equip manresà.

Els bases Jonathan Tabu i Dani Pérez van completar una bona actuació i el Baxi Manresa, que va començar dominant el marcador per nou punts de diferència, es va sobreposar a la baixa de Guillem Jou. La mala notícia va ser la lesió muscular d’Eulis Báez en la recta final del partit.

Triomf còmode del Barça (78-92)

El Barça no va tenir problemes per aconseguir la victòria a la pista del Movistar Estudiantes (78-92). Nikola Mirotic va celebrar el seu partit número 200 a la Lliga Endesa anotant els quatre triples que va intentar (14 punts). “Ha sigut un gran dia. N'estic orgullós i espero seguir guanyant”, va dir l’aler pivot montenegrí. Sarunas Jasikevicius, que va tenir la baixa de Víctor Claver, va fer descansar Brandon Davies. Artem Pustovyi i Pierre Oriola van suplir la seva baixa amb solvència en una tarda molt còmoda per a l’equip blaugrana. El conjunt madrileny va aprofitar la relaxació visitant per maquillar en l’últim quart un marcador en què va arribar a tenir un desavantatge de 26 punts de diferència.