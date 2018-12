El BAXI Manresa es nega a baixar del núvol (94-73)

El BAXI Manresa no vol baixar del núvol. L'equip entrenat per Joan Peñarroya ha superat amb molta autoritat el Tecnyconta Saragossa (94-73) i manté viu el somni de jugar la Copa del Rei. Alex Renfroe (21 punts) ha tornat a liderar el joc del conjunt del Bages.

Els jugadors titulars del BAXI Manresa s'han combinat per anotar 76 punts, tres més que el rival al complet. La posada en escena del conjunt local li ha permès anotar 34 punts en el primer temps per tenir la iniciativa del partit. Els esforços del Tecnyconta Saragossa no han tingut la continuïtat necessària per capgirar el marcador.

Gabriel Lundberg (18 punts), Ryan Toolson (17) i Pere Tomàs (13) han tingut una bona aportació ofensiva i el BAXI Manresa ha sabut dissimular tàcticament les baixes que tenia en el joc interior.

Peñarroya ha fet debutar Pau Treviño i David Efambé a la Lliga Endesa en un dia en què l'afició del Baxi Manresa ha protagonitzat una pluja solidària de peluixos.