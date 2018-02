Carles Duran: "Des del sofà de casa no podia ajudar la Penya"

El Divina Seguros Joventut ha presentat aquest dijous Carles Duran com a nou entrenador. "Estic molt content de poder tornar a casa. És un repte difícil, però il·lusionant i tenim temps per canviar la dinàmica", ha explicat el tècnic.

"Primer vull conèixer el grup. Des de la tele, tens una impressió que no és la real. Hem de mantenir les coses que feia bé l'equip, que eren moltes. Hem d'intentar allargar els bons moments de joc", ha opinat. "No faig càlculs, però hem de guanyar dissabte", opina.

Després del fitxatge de Nicolás Laprovittola, el club busca un segon reforç en el mercat; un aler pivot. Després de les negatives de Damjan Rudez i John Shurna, la Penya ha preguntat per Kevin Jones, jugador tallat pel Baskonia. "Vull conèixer els 13 jugadors. Si el club considera que hi ha un jugador que ens pot ajudar no diré que no, però amb els 13 que tinc puc tirar endavant", ha dit Duran.

540x306 Carles Duran / @PENYA1930 Carles Duran / @PENYA1930

"Des del sofà de casa no podia ajudar la Penya. Sol no puc canviar la dinàmica. Els jugadors han de donar un pas més. Conec la casa i tinc un sentiment que molts pocs poden tenir, que és el que vull que tingui l'equip. Els joves han de transmetre qui som i d'on venim. Estic molt convençut que podem tirar endavant la situació", ha explicat Duran.

"Fa any i mig vaig poder tornar, però no era el moment. Ara sí. Tenim un gen competitiu i l'hem de demostrar en les 15 jornades que queden. Si la Penya baixa, no sé què passarà amb el bàsquet perquè molts jugadors surten d'aquí. De la Penya és tothom i això és el que hem de recuperar", ha recordat.

El nou tècnic verd-i-negre torna a Badalona per fer-se càrrec del primer equip quatre anys després de la seva última etapa al club en què es va formar. L'estiu del 2016 la Penya ja va intentar la seva contractació, però l'entrenador va preferir la proposta del RETAbet Bilbao Basket, equip que el va destituir a finals de novembre. Duran ha aprofitat aquestes setmanes per impartir clínics i veure entrenaments de tècnics com Aíto García Reneses. "L'entrenador és una part vital en aquest club", ha dit.

"Les victòries ajuden i l'equip no ha de pensar en la classificació. Hem de recuperar el somriure d'alguns jugadors. M'he trobat un equip trist. Els jugadors se senten responsables. El grup té ambició i ganes de canviar la mala dinàmica. No estic d'acord en què la Penya tingui mal equip. Hem de recuperar la confiança i el somriure", ha opinat.

"Sabem que s'enfronta a un repte complicat que no serà fàcil, però pensem que pot aconseguir el repte de salvar la categoria", ha assegurat Juanan Morales. "Tot i que els resultats no són els que desitjàvem, l'assistència al Palau Olímpic ens fa sentir satisfets. Tenim un grup de fidels que ens segueixen donant suport sempre", ha afegit.

"La gent que puja té talent i això em permet enviar un missatge d'esperança. Si la Penya fa una cosa bé és formar jugadors i això no se'ns ha oblidat. El futur del club ha de ser generar talent", ha recordat el president.

La decisió va agafar per sorpresa a Diego Ocampo, que dimarts va atendre els mitjans de comunicació per parlar del partit d'aquest dissabte a la pista del MoraBanc Andorra. Després d'aquest compromís la Penya no tornarà a competir fins al cap de setmana del 3-4 de març ja que la Lliga Endesa s'atura per la disputa de la Copa del Rei i per la segona finestra de la FIBA.