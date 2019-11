El Barça presumeix de punteria exterior a Sevilla

Quatre dies abans del clàssic contra el Reial Madrid, el Barça va superar el Coosur Reial Betis (95-100) en un partit marcat pels 36 triples aconseguits entre els dos equips, una xifra que va igualar el rècord de la competició. Cory Higgins, que va anotar vuit dels onze triples que va intentar (24 punts), va ser el gran protagonista del matí. “Tothom s’ha sentit bé avui i hem mogut bé la pilota. Per anotar vuit triples has de jugar amb concentració i no pensar en res més. És un bon moment per a nosaltres i espero que ho puguem allargar perquè s’apropen partits importants”, va opinar. Svetislav Pesic, que va tenir les baixes de Thomas Heurtel, Kevin Pangos i Víctor Claver, va deixar fora de la convocatòria Pau Ribas, que continua sense reaparèixer. “He sigut un partit típic de la NBA, amb molts triples. Hem demostrat que tenim talent en atac, però el Betis també i nosaltres no teníem les cames fresques. Ens ha faltat energia. Els aficionats s’ho hauran passat bé, però nosaltres hem de millorar algunes coses per poder tenir una millor defensa i controlar el rebot”, va analitzar el tècnic serbi.

La posada en escena del Betis va ser nefasta i va encaixar un parcial de 0-12 en els primers quatre minuts. El Barça va imaginar que tindria un matí plàcid però l’equip sevillà va reaccionar i va capgirar el marcador amb un parcial de 16-2 (16-14). Superada aquesta muntanya russa, el partit va entrar en un intercanvi de llançaments de tres punts. Entre Malcolm Delaney i Cory Higgins en van anotar sis abans d’arribar al descans (45-48).

La situació inicial es va repetir al començament del tercer període, quan el Barça va bastir una diferència de 13 punts (50-63). El bon paper d’Obi Enechionyia va sostenir el Betis en la dinàmica del partit (77-80), però l’equip blaugrana va mantenir la concentració i la punteria per sumar el seu sisè triomf a la Lliga Endesa.

651x366 Kenan Sipahi i Nikola Mirotic / JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE Kenan Sipahi i Nikola Mirotic / JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE

El Barça va acabat anotant 18 dels 35 triples que va intentar, un 51%. L’equip blaugrana va intentar més llançaments des de 6,75 metres (35) que tirs de dos punts (24). Els percentatges d’encert exterior del Betis van ser idèntics i també va sumar 18 triples de 35 intents. Entre AJ Slaughter i KC Rivers van acumular nou encerts.