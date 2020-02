La Copa de Facu Campazzo

260x366 Facu Campazzo / JORGE ZAPATA / EFE Facu Campazzo / JORGE ZAPATA / EFE

El bàsquet modern és un esport per als jugadors alts, ràpids i atlètics, però sobretot per als intel·ligents. I Facu Campazzo és dels més llestos de la classe. El base argentí ha completat una Copa del Rei majúscula després de liderar aquest diumenge la victòria del Reial Madrid contra l'Unicaja, un amfitrió amb més coratge que arguments. El director de joc ha acabat amb 13 punts i 13 assistències per a 29 de valoració. Després de dos anys amb títol blaugrana, el conjunt blanc ha recuperat el seu tro amb una superioritat desmoralitzadora per als rivals. Amb el Barça eliminat en el primer partit del torneig, el conjunt madrileny no s'ha trobat amb cap rival capaç de discutir-li la seva autoritat a Màlaga.

A l'espera de temps millors de Sergi Llull, Campazzo ha comptat amb la col·laboració de Jaycee Carroll i Edy Tavares per dominar la final contra l'Unicaja. Florentino Pérez, president del Reial Madrid, ha presenciat el triomf des de la llotja, satisfet d'una secció que en les últimes temporades ha dominat l'escenari basquetbolístic. Oblidada ja la rebequeria de voler abandonar la competició, el màxim mandatari ha disfrutat amb l'exhibició del seu equip. El conjunt entrenat per Pablo Laso ha aprofitat 10 triples en els primers 20 minuts per dominar el ritme de joc des del primer moment.

Després dels quarts de final més igualats del segle, els tres partits decisius de la Copa del Rei han sigut molt desiguals. La final s'ha convertit en un homenatge per a Felipe Reyes, el veterà capità del Reial Madrid que ha aixecat el trofeu.

651x366 Gabriel Deck i Deon Thompson / ACB PHOTO Gabriel Deck i Deon Thompson / ACB PHOTO

Martín Bertran, àrbitre principal

José Antonio Martín Bertrán ha dirigit la final com a àrbitre principal. El català, que acumula més de 1.000 partits a la Lliga Endesa, té 55 anys i l'ACB ha volgut premiar la seva exitosa trajectòria.